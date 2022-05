En las últimas 24 horas se registraron 131 infectados y 11 decesos por coronavirus en Perú. | Fuente: Andina

El Gobierno dispuso que a partir de mayo el uso de la mascarilla en espacios públicos será voluntaria. La medida ha sido muy debatida en el gremio médico y uno de ellos fue el doctor César Ugarte, epidemiólogo del Instituto de Medicina Tropical Von Humboldt de la UPCH.

Para el especialista, es complicado decir que en el Perú estemos en la fase final de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, explicó que aún falta una evaluación de riesgo al quitar la obligatoriedad de la mascarilla.

"Si no hay más variantes, podría ser que lleguemos a fase de influenza, que sea algo que requiera refuerzos anuales. Sin embargo, eso es lo más dificil de comunicar (sobre el fin de la pandemia del coronavirus). No lo sabemos, puede ser que en seis meses podamos pensar en eso, pero estamos muy pronto en decirlo. Estamos en pandemia todavía", recalcó el epidemiólogo César Ugarte.

Ugarte fue enfático en calificar a la mascarilla como una herramienta de protección, así que pidió a la población evaluar personalmente si es factible seguir usándola o no.

"La mascarilla es una herramienta más que me permite retomar algunas actividades y que, probablemente, en algún momento saldrá (dejar de usarse). No es perfecta, la vacunación tampoco lo es, pero si usamos todo en conjunto nos ayudan a protegenos. Sin embargo, no hay ninguna medida que evite el contagio al 100 %", explicó.





Minsa: más provincias se unirán al uso facultativo de mascarillas

El ministro de Salud, Jorge López, indicó que en dos semanas cinco provincias del país se unirán al grupo en donde el uso de la mascarilla será facultativo.

“En ciudades donde ya el porcentaje está cerca de 78%, 79% o hasta 75%, en un promedio de dos semanas un grupo de cinco provincias deben de estar entrando a este grupo”, expresó.

El ministro brindó está declaraciones durante la llegada al país de mas 351 000 vacunas contra la influenza para adultos.





ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación de la #COVID19 en Perú hasta las 22:00 horas del 30 de abril. #NoBajemosLaGuardia



Más información: https://t.co/PDY1rreJ4l pic.twitter.com/M5LeM60YbZ — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 2, 2022

Minsa reportó 131 nuevos casos y 11 muertos por la COVID-19 en el último día

El Minsa reportó este domingo que, a la fecha, se han registrado 3 565 839 casos confirmados de la COVID-19 y 212 841 fallecidos a nivel nacional. En las últimas 24 horas se registraron 131 infectados y 11 decesos.

Durante el 30 de abril se registraron los resultados de 27 331 personas muestreadas, de los cuales 131 fueron casos sintomáticos confirmados de ese día.

Además, se registraron parcialmente, además, los resultados de 586 casos confirmados por COVID-19 de los siete días anteriores.