El médico Ernesto Bustamante, exdirector del Instituto Nacional de Salud (INS), consideró necesario aumentar la cantidad de pruebas de descarte de la COVID-19, como una medida para hacer frente a la segunda ola de la pandemia en el país.

En Ampliación de Noticias, el doctor, hoy candidato al Congreso por Fuerza Popular, consideró que esta medida permitirá encontrar a las personas que tienen el virus, especialmente a los asintomáticos, para que sean puestos en cuarentena y, así, se evite que contagien a otros.

“Hay que controlar el virus. Para eso, lo que tenemos que hacer ahora es más pruebas moleculares, no solo para diagnosticar la enfermedad, sino para hallar aquellos casos que de otra manera no los hubiéramos encontrado, porque no tienen síntomas, con la finalidad de encontrar al infectado tempranamente y poder impedir que contagie”, comentó.

“Sé que en este momento estamos entrando en una segunda ola, donde la infección es comunitaria y es difícil hallar a todos los infectados; pero cada infectado nuevo que hallemos es un número de contagiados que habremos de salvar y, por tanto, un número importante de personas que ya no enfermarán y también un número importante que no morirá”, añadió.





Bustamante señaló que otra medida que se debe realizar es la vigilancia genómica, a fin de encontrar las variantes del coronavirus con las que estamos lidiando en el país. En ese sentido, no descartó que el Perú ya tenga su propia variante.

“Todo el tiempo aparecen nuevas variantes. Hay miles de variantes en el planeta y, de hecho, tiene que haber más de una variante peruana. Lo que pasa es que esa variante no es tan transmisible como variante la británica o sudafricana, sino ya sería visible”, mencionó.

El especialista dijo que nuestros laboratorios deben estar en la capacidad de hacer el secuenciamiento genético de las variantes en el país y no esperar a que otras naciones las descubran por nosotros.

