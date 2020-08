Gremio médico se sumará al paro. | Fuente: Imagen referencial: Andina

Más de 50 mil profesionales de la salud, conformados por odontólogos, obstetras, químicos farmacéuticos, nutricionistas, tecnólogos médicos, biólogos, trabajadores sociales y veterinarios, anunciaron su sumatoria a la huelga médica el 26 de agosto "ante el incumplimiento de las de las autoridades para mejorar el sector salud".

El doctor José Rojas Rueda, vocero de los profesionales de la salud, señaló que el presupuesto de salud debe aumentar para garantizar los equipos de protección personal adecuado para todos los profesionales de la salud y para realizar tamizajes para todos los trabajadores que atienden en los distintos establecimientos de salud a nivel nacional.



"Actualmente tenemos profesionales de salud contagiados e incluso muchos fallecieron. No podemos permitir estos atropellos y si el Ministerio de Salud no nos quiere escuchar, entonces nos vamos a un paro nacional, actualmente ya han fallecido más 400 profesionales de salud", declaró el vocero del gremio.

El miércoles 26, los profesionales de la salud realizarán una protesta nacional con la finalidad de reclamar sobre las condiciones laborales en las que se encuentran trabajando todo el personal de la salud en nuestro país. Ese mismo día, la Federación Médica Peruana también será acatará esta medida por "no evidenciar soluciones concretas" a sus demandas.

En el caso de la FMP, esta medida fue acordada por el Consejo Directivo de la institución que agrupa a médicos que laboran para establecimientos del Ministerio de Salud, organismos públicos y direcciones regionales de salud. En su comunicado informaron, no obstante, que en los días de huelga los servicios de áreas críticas y triajes "funcionarán con normalidad".

Al respecto, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, lamentó la decisión de la Federación Médica Peruana de anunciar un paro nacional de 48 horas para el miércoles 26 y jueves 27 de agosto por "no evidenciar soluciones concretas a través de la mesa de diálogo a los puntos de nuestra plataforma gremial".

"Todos sabemos que estamos viviendo un momento muy difícil y me apena mucho que los colegas quieran tomar medidas de presión de ese tipo. Entendemos todos las circunstancias. Todos estamos en problemas, y problemas económicos. La deuda con los trabajadores de salud es bastante importante. Me apena que tomen ese tipo de medidas y creo que no es el mejor momento para que nosotros tengamos dificultades en la atención. Lo que más necesitamos es a todo nuestro personal de salud que se está sacrificando. Creo que ese momento lo podemos llevar para más adelante", señaló.

