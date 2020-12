COVID-19 | Fuente: Minsa

Ante un posible incremento de viajes interprovinciales por Navidad, el Ministerio de Salud (Minsa) intervino esta mañana el terminal terrestre Plaza Norte a fin de verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias y protocolos establecidos ante la COVID-19 por parte de las agencias de transportes y los usuarios.



El director de Promoción de la Salud, Alexandro Saco, sostuvo que -en principio- la recomendación principal es evitar los viajes para procurar no trasladar el virus a otras ciudades. No obstante, de darse el desplazamiento, recordó que el sector aprobó hace un mes el 'Plan de preparación y respuesta ante posible segunda ola pandémica por COVID-19', que tiene un componente comunitario.



"Eso significa que debemos estar donde la gente se reúne, hace negocios, viaja. Por eso, estamos hoy aquí para sensibilizar a los usuarios a que ingresen al terrapuerto con protector facial, mascarilla y firmen una declaración jurada antes de viajar indicando que no presentan la enfermedad", señaló.



Destacó que se supervisarán los protocolos dentro de los buses, donde los viajeros deben conservar la mascarilla y el protector facial, así como mantener las ventanas abiertas. Asimismo, si el vehículo no cuenta con la barrera física de polietileno, uno de los asientos de la fila debe ser utilizado.

"Esas son responsabilidades que deben asegurar las empresas, pero también debemos apelar al compromiso del ciudadano porque estamos en un momento en todos debemos asumir responsabilidades", señaló.

Remarcó que el terrapuerto tiene un aforo de 5000 personas, el mismo que se redujo a poco más de la mitad debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19 y tiene que respetarse, asegurando el distanciamiento físico entre usuarios.



Durante la intervención, el personal del Minsa y de la Municipalidad de Independencia realizaron sesiones demostrativas de lavado de manos, mientras que los Comités Comunitarios Anti COVID del distrito desarrollaron acciones de sensibilización a los pasajeros.



Con esta actividad se busca reforzar las campañas ‘No bajemos la guardia ante la COVID-19’ y ‘Navidad y Año Nuevo sin COVID’ y, de este modo, difundir y promover las medidas de prevención para evitar el contagio de coronavirus y una posible segunda ola.



El gran terminal terrestre cuenta con un área de 45 000 metros cuadrados. Son más de 100 empresas de transportes ubicadas en un solo lugar que reiniciaron sus actividades en julio y, en la actualidad, opera a un 60 % de su capacidad.



Cabe destacar que, en época navideña y de fin de año, la afluencia de viajeros aumenta considerablemente en este terrapuerto, a través del cual se puede acceder a 250 destinos nacionales. De ahí la importancia de estas intervenciones comunicacionales para reforzar los mensajes preventivos de la COVID-19.

