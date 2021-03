Keiko Fujimori a favor de eliminar el toque de queda. | Fuente: Foto: Andina

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se mostró a favor de eliminar la cuarentena y el toque de queda en el país y de adoptar medidas, como la apertura durante todo el día de los supermercados, como estrategia para evitar las aglomeraciones de personas y evitar así más contagios de COVID-19.

"Nuestro planteamiento es 'Perú Abierto' y acá lo importante es entender que el problema no es la actividad económica, el problema es la aglomeración. Si nosotros entendemos que el problema es la aglomeración, deberíamos eliminar el toque de queda y permitir que los supermercados puedan trabajar 24 horas porque acá el problema son las colas", indicó.

Asimismo, la candidata también planteó la aplicación de 70 mil pruebas moleculares por día "para hacer un buen diagnóstico", la construcción de plantas de oxígeno, agilizar el programa de vacunación y ampliar la atención primaria. Fujimori explicó que controlar esta situación permitiría que, en un eventual gobierno suyo, no se apliquen más cuarentenas.

En entrevista con RPP Noticias, Keiko Fujimori consideró necesario que el país continúe el proceso de vacunación contra la COVID-19 pese a calificar de "lentísimo" a este procedimiento a cargo del Gobierno. Por esta razón, la lideresa de Fuerza Popular se mostró a favor de que las empresas privadas puedan comprar vacunas para aplicárselas a su personal.

"No es que no haya vacunas, sí hay vacunas, lo que ha habido es falta de decisión política para comprar y que se sume el esfuerzo de todos. Los gobiernos regionales y las municipalidades estás solicitando apoyar al Estado, las empresas privadas quieren vacunar gratuitamente. Yo creo que aquí hay un trauma ideológico de no querer que otras entidades se sumen", indicó.

Keiko Fujimori cuestiona a López Aliaga

En otro momento, Keiko Fujimori volvió a marcar distancia con el también candidato Rafael López Aliaga, uno de los primeros en intención de votos según recientes encuestas, y sobre quien reconoció tener coincidencias en la defensa de la vida y la familia, "pero de ninguna manera en las formas".

"Lo que yo he señalado es que con el candidato López Aliaga podemos tener similitudes en nuestra defensa por la vida y la familia, pero nuestras grandes diferencias están en las formas. Lo que vemos de parte del señor López Aliaga son actitudes agresivas, a veces llegando a la violencia verbal, y eso es algo que tenemos que rechazar", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, la candidata de Fuerza Popular señaló que desde el inicio de su campaña ha señalado que "a quienes vamos a combatir es a la izquierda radical y al populismo", además de defender la Constitución de 1993. Sobre Rafael López Aliaga, reconoció que pueden tener "similitudes" pero "grandes diferencias" en las formas.

A manera de ejemplo, la lideresa de Fuerza Popular recordó que está en contra de la eutanasia, al igual que Rafael López Aliaga; no obstante, remarcó que su postura sobre este tema las hace "con respeto", a diferencia del candidato de Renovación Popular, quien usó palabras ofensivas para referirse al caso emblemático de la ciudadana Ana Estrada.

"En el caso del señor López Aliaga vemos actitudes muy reprochables que lo que genera es más confrontación entre peruanos. Yo creo que todas las posiciones radicales, sea de izquierda o de derecha, le hace daño al país", agregó

En diálogo con Enfoque de los Sábados Keiko Fujimori reconoció que la actual campaña electoral que se desarrolla en el país es "muy diferente" por la coyuntura de pandemia que ocurre en todo el mundo; no obstante, consideró que su partido está logrando transmitir sus propuestas de campaña a través de las redes sociales.

