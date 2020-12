Estos son solo algunos de los personajes que nos dejaron este año por la pandemia de la COVID-19.

Este año, la pandemia de la COVID-19 ha cobrado múltiples vidas a nivel nacional. El nuevo coronavirus no distingue entre clases sociales, género, ni edad.

Según el Ministerio de Salud, este mal ha llegado a cobrar la vida de más de 36,000 peruanos en lo que va del año, incluyendo personajes entrañables en el sector artístico e, incluso, de algunas autoridades.

Una de esas lamentables pérdidas fue la del cómico ambulante Miguel Campos, más conocido como ‘La Bibi’. Su partida impactó a muchos de sus seguidores y compañeros del espectáculo y artistas, como Manolo Rojas quien sugiere que el mejor homenaje es recordarlo con un minuto de aplausos en lugar del minuto de silencio.

"Que lo recuerden como un gran comediante, que dio una gran alegría. Lo más hermoso es cuando alegras al pueblo, porque quedas perennizado por siempre. Hay mucha gente que tiene mucho que agradecerle", dijo Rojas.

La agrupación de cumbia Agua Marina también sufrió la pérdida del músico Tomás Espejo, la voz del popular tema “Tu amor fue una mentira”. A través de sus redes sociales, el grupo musical expresó su dolor tras la partida de Tomás, quien fue integrante por 23 años.

Pero la COVID-19 también golpeó fuerte en el sector político. Una de las regiones más afectadas por esta pandemia fue Cusco, donde Ricardo Valderrama, entonces alcalde, falleció tras haber contraído el virus el pasado mes de julio.

Según Romi Infantas, exalcaldesa encargada, se trata de una pérdida que demuestra que para la enfermedad no hay cargo que valga. "Yo recuerdo que cuando el doctor estaba muy mal, necesitábamos un medicamento y hemos llamado, incluso hemos pedido al extranjero, nos hemos movido como Municipalidad y, efectivamente, no había. No se trata del estrato social, ni del puesto que tengas, sino de cómo vales como persona"





En Lima, la primera autoridad víctima del nuevo coronavirus fue Luis Pascual Chauca, alcalde de Pucusana, que a los 54 años falleció en el hospital Rebagliati el pasado mes de junio.

Estos son solo algunos de los personajes que nos dejaron este año por la pandemia de la COVID-19. Si bien ya hemos superado el pico más alto, lo cierto es que no debemos bajar la guardia y en honor de todas personas que partieron, debemos seguir cuidándonos.

