Este sábado comenzó la vacunación de pacientes oncológicos y con VIH. | Fuente: RPP / Andrea Amésquita

Más de 150 mil personas con cáncer y unos 87 mil pacientes con VIH serán vacunados contra la COVID-19 a partir de este sábado, fecha en la que comenzó la inmunización de estos grupos, según el cronograma establecido por el Ministerio de Salud (Minsa).

La vacunación de pacientes oncológicos empezó en Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). La primera paciente en ser vacunada fue la señora Lidia Padilla, madre de tres hijos y abuela de cuatro pequeños.

“Sentí una alegría cuando me llamaron, (y me dijeron) que iba a ser vacunada. Estoy contenta, grité de alegría. Estaba preocupada porque no sabía si me iban a vacunar o no, pero gracias a Dios ya estoy vacunada”, comentó en diálogo con RPP Noticias.

“La vacuna es más vida, más salud”

En tanto, en la sede del Ministerio de Salud se realizó la ceremonia de inicio de vacunación de los pacientes con VIH, siendo la primera en ser vacunada la señora Roxana, integrante de la comunidad de pacientes positivos de Jicamarca-Huarochirí.

“La vacuna, para mí, significa más vida, más salud. Y es importante que las personas con VIH se animen a ponerse la vacua, porque les va a proteger”, manifestó.

En la ceremonia participó el actor cómico Ernesto Pimentel, quien tiene VIH. El artista invocó a las personas seropositivas a acudir a vacunarse contra la COVID-19.

“Es importante comunicar que las personas que tengan el diagnóstico van a poder acceder a la vacuna. La vacuna es importante, eficaz y oportuna, para seguir con nuestros sueños, seguir con nuestros planes”, destacó.



