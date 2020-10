César Cárcamo, médico epidemiólogo. | Fuente: RPP Noticias

El médico epidemiólogo César Cárcamo consideró que la reducción de casos y de fallecidos por la COVID-19 a nivel nacional en las últimas semanas no se debe a un relajo de las medidas restrictivas de parte del Gobierno, sino a que "las personas en mayor riesgo ya se infectaron y la gran mayoría se infecta una vez". "Se están acabando los susceptibles", apuntó.

En entrevista con RPP Noticias, Cárcamo señaló que, en el caso de las nuevas personas infectadas, estas descuidaron las medidas de seguridad que tomaron al inicio de la pandemia en el país. Por esta razón, el médico recomendó no relajar estas medidas debido a que "el virus no ha desaparecido y a que, si uno se descuida, se infecta".

El especialista también se mostró en desacuerdo con la idea de cerrar el acceso a las playas durante la temporada de verano debido a que, a diferencia de una Iglesia, el público promedio que acude a las playas son personas jóvenes al aire libre "que toleran la presencia de un desconocido al costado".

Luego de recordar que en una playa, pese a la gran cantidad de personas, cada persona guarda una distancia prudente dentro de un espacio abierto. Pese a esto, destacó que es necesario poner el esfuerzo para controlar el aforo de personas, esto pese a que los alcaldes distritales han objetado esta medida.

En otro momento, el especialista consideró que, independiente de las medidas dictadas por el Gobierno y la liberación de ciertas restricciones, la población debe mantener el cuidado para evitar un incremento de contagios de COVID-19. En ese sentido, destacó que la ciudadanía ya conoce qué medidas, como el aislamiento, funcionan.

"Para aquellos que han sabido cuidarse, seguir cuidándose porque eso va a ayudar. Los que no han podido cuidarse tal vez puedan hacer un cambio en su forma de vida y comenzar a cuidarse para no poner en riesgo su propia vida y la de otros cuando se exponen al virus", señaló en diálogo con Encendidos.

Cárcamo explicó que, si bien la principal recomendación es el aislamiento, existe una necesidad natural del ser humano de salir a la calle. Al respecto, mencionó que esto resulta bueno para la salud; sin embargo, recomendó "no salir todos al mismo sitio".

Para esto, el especialista destacó la necesidad de crear espacios públicos para encontrar alternativas a otros lugares como las playas y evitar así la aglomeración de personas. Como ejemplo, sugirió la posibilidad de utilizar el campo o que en la ciudad se cierren avenidas para que las familias puedan tener un momento de esparcimiento.

"La creación de espacios abiertos en la ciudad implica una acción de los distritos, pero ellos dicen que no tienen recursos. La idea de estos domingos sin automóvil era que la gente no se desplace muy lejos, la idea era buscar actividades en los alrededores. No está funcionando muy bien porque vemos trasporte público para los servicios que funcionan, pero sube cualquiera y el sentido se está perdiendo un poco", apuntó.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Es posible reinfectarse con el nuevo coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: