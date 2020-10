El representante del Minsa reiteró que el uso de las pruebas molecular y serológica se aplican dependiendo del momento de desarrollo de la COVID-19. | Fuente: Andina

El viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Suárez, señaló este domingo que los casos reportados como posibles reinfecciones de la COVID-19 en el mundo todavía están en estudio, pero afirmó que estos no constituyen un problema de salud pública, porque no significa que toda la población se va a volver a contagiar.



"Hay personas que tienen problemas en la producción de anticuerpos por razones genéticas, es decir, su organismo no se defiende bien. Podría ser un problema de la persona más que una característica del virus", dijo a Ampliación de Noticias de Domingo tras enfatizar que la inmunología de esta enfermedad recién se empieza a conocer y todavía hay mucho por investigar.



Con respecto a las vacunas contra el SARS-CoV-2, el viceministro dijo que, si bien hay un margen de incertidumbre, sí es posible que una cantidad de los antídotos llegue al Perú en el primer trimestre del próximo año.

Luis Suárez indicó que el laboratorio Pfizer, con el que se tiene un acuerdo vinculante, ha quedado en entregar un millón de dosis cada mes, a partir de enero, hasta completar cinco millones de vacunas.



Y sobre el uso de las pruebas molecular y serológica, el representante del Minsa reiteró que estas se aplican dependiendo del momento de desarrollo de la enfermedad.

Explicó que la primera, que detecta el virus, se usa cuando la persona está en los primeros siete días desde el inicio de los síntomas; y la segunda, que detecta los anticuerpos, cuando el paciente está en la segunda semana.



"Si se usa la prueba rápida en los primeros días, va a salir negativa, porque los anticuerpos todavía no se forman. Y si un paciente llega con más de una semana desde el inicio de los síntomas y se le aplica la prueba molecular, también va a salir negativa, porque el virus ya no está en la zona nasofaríngea", aclaró tras enfatizar cada una tiene una aplicación específica.



