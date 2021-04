Especialista advierte que no todas las personas tienen la misma capacidad para resistir situaciones de alta tensión. | Fuente: Foto: Minsa

En la lucha contra la pandemia por la COVID-19, muchas personas afectadas están aprendiendo a conocer y manejar sus emociones, pero hay poblaciones en estado de vulnerabilidad que no lo logran y continúan en un estado de sufrimiento emocional que las vuelve propensas a desencadenar o agravar trastornos mentales.



Así lo advirtió el titular del Instituto Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), doctor Humberto Castillo Martell, quien manifestó que no todas las personas tienen la misma capacidad para resistir situaciones de alta tensión como la que estamos viviendo con la COVID-19.



Muchos son vulnerables emocionalmente por lo que son propensos a desencadenar síntomas tipo episodios de pánico, trastornos de ansiedad, depresión, problemas de sueño; hasta cambios en la personalidad o situaciones más graves como psicosis que podría agudizarse de no intervenir a tiempo.



Asimismo, resaltó que las personas con antecedentes de cuadros psicóticos y quienes adolecen problemas depresivos y de ansiedad son vulnerables a recaídas, siendo el miedo al contagio y las restricciones de socialización los determinantes negativos.



A fin de mitigar el dolor y sufrimiento generado por la pandemia recomendó a las personas practicar rutinas y ejercicios de relajación, reflexionar sobre lo que les pasa para reconocer sus emociones y aceptar la emoción de otros; además de expresar lo que sienten.



También buscar ayuda con especialistas, quienes de requerirlo darán soporte terapéutico para ‘reparar’ las estructuras emocionales afectadas. Y en los casos de pacientes con trastornos mentales deben continuar las indicaciones de su médico tratante, a fin de evitar recaídas.



Para mitigar y atender estos casos el Ministerio de Salud ha implementado 202 Centros de Salud Mental Comunitarios en todo el país. Asimismo, en el caso de los pacientes que tienen historia clínica en el INSM, pueden gestionar una cita para atención virtual.

