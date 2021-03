Fueron dos las unidades aéreas de la PNP que transportaron 20 cilindros | Fuente: Foto: Mininter

La Policía Nacional del Perú (PNP) trasladó en helicópteros un contingente de oxígeno desde la planta industrial de Huachipa hasta el Hospital de Huaycán, evitando así la pérdida de vidas humanas de los pacientes que reciben tratamiento en dicho nosocomio.



Fueron dos las unidades aéreas de la PNP que transportaron 20 cilindros, de 10 m3 cada uno, ante el bloqueo de carreteras por el paro de transportistas. Aproximadamente a las 8:00 de la noche, 30 policías establecieron el puente aéreo con la finalidad de concretar el traslado de este elemento que es vital en la lucha contra la COVID-19.



La PNP también ha venido resguardando a los vehículos que contienen el oxígeno que el gobierno ha comprado a Chile, para abastecer los hospitales del país, y ha priorizado en todo momento la atención de aquellos casos que han requerido apoyo humanitario, como ambulancias, bomberos y vehículos particulares que trasladaban personas en estado de salud crítico.

El paro de transportistas continúa

Los representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y los representantes de los transportistas de carga pesada no llegaron a un acuerdo tras casi 10 horas de diálogo, por lo que el paro nacional de este gremio continúa.

En diálogo con RPP Noticias, Javier Marquese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga (UNT), dijo que los gremios no han roto el diálogo, pero calificó de “pobres” las propuestas del Gobierno para levantar la huelga.

“No se ha llegado a ningún acuerdo y hemos tenido que abandonar violentamente la sala ante la burla de la propuesta y del acta que pretendían que firmáramos para que levantáramos el paro”, manifestó.

El dirigente señaló que la propuesta del MTC sobre la reducción al impuesto selectivo al consumo, uno de los reclamos de los transportistas, “se podía trabajar”, pero -sostuvo- “querían demorarse tres o cuatro días para hacer los borradores”.

“Inmediatamente, nos pasaron a la firma de un acta que no habíamos concertado, un acta que no dice nada, que no ofrece nada. Nosotros no hemos roto el diálogo, hemos dicho ‘tómense su ley y planteen cosas objetivas’”, sentenció.

