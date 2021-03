Equipo del Minsa recorre SJL y SMP para vacunar a adultos mayores. | Fuente: Foto: Minsa

Tras la publicación del padrón de los adultos mayores de San Juan de Lurigancho que serán vacunados contra la COVID-19, el Ministerio de Salud (Minsa) inició la notificación de este grupo poblacional en sus respectivos domicilios para indicarles la fecha, hora y lugar donde serán inoculados. Esta acción será desarrollada con la valiosa cooperación de más de 300 agentes comunitarios de salud del distrito y coordinada con la municipalidad.



El director de Promoción de la Salud del Minsa, Alexandro Saco, lideró está jornada donde los agentes comunitarios, debidamente identificados, visitaron a los adultos mayores casa por casa, teniendo en cuenta que la inmunización territorial en este populoso distrito será del lunes 22 al jueves 25 de marzo.



"Esta actividad forma parte de la acción comunitaria para reforzar la cobertura de la vacunación que hemos iniciado con nuestros adultos mayores de 80 años. Hoy, en coordinación con el municipio, estamos con los miembros de los comités comunitarios y la Red Amachay a quienes estamos entregando el padrón de los 8630 adultos mayores para la notificación comunitaria, informando su lugar de vacunación, día y hora", sostuvo.



En el Polideportivo San Carlos de San Juan de Lurigancho, Saco Valdivia recalcó que en este distrito habrá 12 instituciones educativas que funcionarán como Puntos de Vacunación los días lunes 22, martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de marzo, gracias a la coordinación previa con el Ministerio de Educación.



Saco Valdivia remarcó que, de acuerdo con el padrón del Reniec, los ciudadanos, incluidos los adultos mayores, cuentan con dirección domiciliaria. “Si hubiera alguien que no se encuentre en el padrón, no debe preocuparse porque los agentes tomarán la data para un segundo momento de vacunación, porque todos tendrán el derecho a esta inmunización”, enfatizó.



Explicó que la razón por la que se comienza a vacunar contra la COVID-19 en San Juan de Lurigancho obedece a que este distrito registra la mayor concentración de casos de coronavirus. Posteriormente, los días jueves 25, viernes 26 y sábado 27 se procederá a la vacunación territorial en el distrito de San Martín de Porres.



Del mismo modo, el Minsa habilitó la plataforma ‘Pongo el hombro’, donde además de los datos mencionados, el adulto mayor puede indicar si puede trasladarse o no al lugar de vacunación señalado.

