El director regional de Salud de Loreto, Carlos Calampa, calificó de "guerra" la lucha contra la pandemia. | Fuente: RPP

La variante brasileña del nuevo coronavirus ya circula en el Perú, específicamente en las regiones de Lima, Huánuco y Loreto, según confirmó la ministra de Salud, Pilar Mazzeti, el jueves. Y al respecto, el director regional de Salud de Loreto, Carlos Calampa, calificó de "guerra" la lucha contra la pandemia.

“Ya la variante está acá, ¿qué cosa vamos a hacer, cómo lo vamos a detener? No depende de cerrar las fronteras, depende de tomar medidas de cada persona. La variante ya entró, ya no tenemos temor de que va a entrar, ya está aquí. Tenemos que entender que estamos en una guerra y esto es, protegernos. Yo te cuido, tú me cuidas”, dijo.

Calampa precisó que continuarán con su plan en la región selvática, que fue la más golpeada durante la primera ola -llegó a contar hasta cien muertos por día, según datos de la Dirección Regional de Salud-, e incentivarán el uso del pulsioxímetro.

“No se trata de cambiar de tema (por la confirmación de la variante brasileña en la región), seguimos con nuestro trabajo”, manifestó.

Según los registros de la Dirección Regional de Salud, Loreto tiene 223 pacientes hospitalizados, 36 en la Unidad de Cuidados Intensivos, 19 en el hospital regional, 17 en el hospital de EsSalud y 98 fallecidos en lo que va del año.

El director de la Red Asistencial de EsSalud en Huánuco, Jaime Valderrama, indicó que en esta segunda ola se h triplicado el uso de oxígeno de los pacientes hospitalizados. | Fuente: RPP

Huánuco

Huánuco es otra de las regiones en las que circula la variante brasileña y el director regional de Salud, César Torres, estimó que el aumento en tasa de mortalidad y el crecimiento del índice de contagios se debe a esa mutación.

"Quiero ratificar que el alto nivel de contagio y letalidad es porque esas variantes han estado aquí. El índice de contagios es de 50.3% y reportamos 11.9% de muertos diarios. Francamente, preocupa”, dijo.

Además, Torres lamentó que, pese al alto grado de contagio, los huanuqueños siguen incumpliendo la cuarentena. Por ello, pidió a la Policía y al Ejército ser más drásticos en el control.

“Con todo lo que está pasando, es más probable que no solo esté la (variante) brasileña, sino la inglesa, porque Huánuco es un sitio de tránsito de Lima a otras regiones y es más que probable que esté aquí", señaló.

Por su lado, el director de la Red Asistencial de EsSalud en Huánuco, Jaime Valderrama, indicó que en esta segunda ola se ha incrementado el grado de severidad y letalidad del virus en comparación con la primera ola.

Según él, esta situación se evidencia en el alto consumo de oxígeno de los pacientes hospitalizados que han triplicado y hasta cuadriplicado el uso del gas medicinal.

Valderrama explicó que en la primera ola, el 70 % de los pacientes presentaban casos leves, mientras que, ahora, el 80% de los enfermos presentan cuadros clínicos críticos y solo el 20 % son leves.