Coronel PNP Víctor Revoredo asegura que hay "una reducción" en las extorsiones desde los penales en el país

El coronel PNP Víctor Revoredo manifestó que la División de Extorsiones ha conseguido buenos resultados en las últimas semanas, deteniéndo a 42 personas por este delito.

Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, afirmó que los constantes operativos en los penales del país han permitido ver una reducción de este delito que se hacían desde las cárceles.

Revoredo señaló que el trabajo en coordinación con el INPE se ha permitido aislar a varios detenidos por estar involucrados en casos de extorsión para que no puedan tener comunicación con otros sujetos. Asimismo, resaltó que la División de Extorsiones ha logrado 30 intervenciones y 42 personas arrestadas por este delito en las últimas semanas.

"A raíz de las últimas intervenciones (en penales) hemos visto una reducción. Estamos trabajando intensamente con el INPE a través de estas personas que van cayendo detenidas para que sean aisladas y no se asocien con el resto de irrecuperables que están en el extranjero", indicó el coronel en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

"Activos críticos" se encuentran resguardados

Por otro lado, el jefe policial destacó que con el estado de emergencia se ha permitido que las Fuerzas Armadas vigilan y protejan "puntos estratégicos" así como "activos críticos" en la ciudad.

"Ellos tienen la estrategia y por eso los activos críticos están debidamente resguardados, nosotros no podemos decir de qué manera llevamos a cabo las estrategias, pero a nosotros no nos va a juzgar cuántos casos resolvamos, ni las capturas, lo que nos va a juzgar es lo que dejemos para que en el post delincuencia ya se sienten otros autores que son los que van a definir las estrategias", indicó.

Para Revoredo, la criminalidad "es una pandemia" que deberá verse con otra estrategia por parte de las autoridades.

