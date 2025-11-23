Últimas Noticias
Capturan a miembros de presunta banda de extorsionadores en Manchay

La Policía activó un operativo para capturar a los extorsionadores. Cuando uno de los sujetos llegó a la bodega para cobrar la cuota, fue intervenido por agentes encubiertos.
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

Dueña de una bodega denunció ante la Policía Nacional que esta presunta red criminal le exigía el pago semanal de una cuota de 50 soles desde hace dos años. Agentes capturaron a uno de sus miembros en pleno cobro de la extorsión.

Policiales
00:00 · 01:43

Agentes de la Policía Nacional capturaron a presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Chukis de Manchay', quienes extorsionaban a la dueña de una bodega y otros negocios en esta localidad de Pachacamac

Según la víctima, los delincuentes le exigían una cuota inicial de 10 000 soles y 50 soles semanales para no atentar en su contra. La agraviada denunció estos hechos ante la Policía, a quienes reveló que realizaba estos pagos desde hace dos años.

Gracias a esta información, la Policía activó un operativo para capturar a los extorsionadores. Cuando uno de los sujetos llegó a la bodega para cobrar la cuota, fue intervenido por agentes encubiertos.

En sus primeras declaraciones, el intervenido señaló que actuaba por encargo del supuesto líder de la banda, conocido con el alias de 'Carnero'. Con esta información, el personal policial llegó a otro inmueble en un asentamiento humano, donde se detuvo al resto de la organización.

Resto de intervenidos

Los capturados fueron identificados como Steven Yair Castro Chagua, Carlos Giregui Moscoso Guere, Joseph Loaiza Vázquez, Johan Smith Guillén Cárdenas, Luis Ángel Quispe y Fiorella Sánchez

Durante la intervención también se incautó dinero en efectivo de presuntas extorsiones, cinco celulares y una tarjeta de crédito. La Fiscalía de Lurín ya fue notificada sobre esta intervención para iniciar con las investigaciones.

