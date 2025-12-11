Un 87% de peruanos cree que la corrupción perjudica su vida cotidiana, según encuesta de Ipsos para Proética

Una encuesta nacional, realizada en alianza con Apoyo Consultoría, Grupo RPP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), revela el impacto directo de la corrupción en la economía familiar y la confianza en las instituciones, posicionándola como uno de los principales problemas del país junto a la delincuencia.

La XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética 2025, realizada por Ipsos muestra que un 87% de los peruanos considera que la corrupción afecta directamente su vida cotidiana, mientras que solo un 13% afirma que no les afecta.

El estudio realizado con el apoyo de la GIZ, el Instituto Bicentenario y Rainforest Foundation Norway, y en alianza con Apoyo Consultoría, Grupo RPP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), revela un consenso mayoritario sobre el perjuicio personal provocado por la corrupción, con el aspecto económico familiar como el más afectado, seguido de la erosión en la confianza hacia el Estado y las autoridades.



Al detallar las formas específicas de perjuicio, el 55% de los encuestados indican que la corrupción afecta su economía familiar, mientras que el 42% señala que este flagelo reduce su confianza "en el Estado, los políticos y autoridades". Un 40% indica que la corrupción reduce sus oportunidades y las de sus familiares de conseguir empleo.

Otros impactos mencionados incluyen la reducción de la calidad de los servicios públicos como salud, educación y seguridad (39%); y en las obras públicas (29%). Además, un 27% afirma que este problema limita su acceso a servicios públicos.



Efectos de la corrupción en el país



La encuesta también explora las consecuencias a nivel nacional, donde un 56% indica que la corrupción "disminuye el crecimiento económico". Un 42% afirma que "aumenta la pobreza y desigualdad y un 39% indica que "aumenta la desconfianza en el Estado".



Otras percepciones incluyen reducción de "las oportunidades de empleo (28%), debilitamiento de las instituciones públicas (19%) y una disminución de la calidad de los servicios públicos (17%).

El incremento de la inseguridad ciudadana es señalado como una de las principales consecuencias de la corrupción por el 14% de los entrevistados. Además, el 12% indica que el problema reduce la eficiencia de las obras de infraestructura, y un 8% considera que disminuye la inversión extranjera. Un 7% de los encuestados opinó que la corrupción impide que personas honestas se involucren en la política y el mismo porcentaje de personas señaló que "aumenta la vulneración de derechos".



Barómetro de la corrupción



En el contexto de los principales problemas del país, la delincuencia se mantiene en el primer lugar con 68%, mientras que la corrupción ocupa el segundo con 67%. Hace 10 años, en 2015, un 46%, lo consideraba el principal problema, lo que refleja un incremento de más de 20 puntos porcentuales en los últimos 10 años.



Un 88% cree que la delincuencia ha aumentado en el Perú en los últimos 5 años, con un 10% que considera que sigue igual y un 1% que cree que ha disminuido.



De cara al futuro, un 51% cree que en los próximos 5 años la corrupción aumentara en el Perú, mientras que un 31% cree que seguirá igual, 9% cree que seguirá igual y otro 9% no precisa.



Ficha técnica:

Investigación realizada por Ipsos Perú, por encargo de Proética. Universo: Hombres y mujeres residentes en las zonas urbanas del Perú. Muestra: 1300 encuestas a personas de 18 años a más de la población urbano nacional del Perú. Fecha: Del 23 al 31 de octubre de 2025. Metodología: Cuantitativa. Encuestas en hogares. Margen de error 2.7%