Colegio Químico Farmacéutico avaló uso de vacunas anticovid con fecha de vencimiento extendida

Lima Colegio Químico Farmacéutico recomendó aplicarse vacunas con fecha de vencimiento extendida: “La podemos seguir utilizando sin ningún inconveniente”

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú recomendó el uso y aplicación de vacunas anticovid con fecha de vencimiento extendida. La institución afirmó que las vacunas están respaldadas con estudios de estabilidad y que son confiables.

“Desde el Colegio Químico Farmacéutico del Perú recomendamos el uso de esta vacuna porque ha sido respaldada con estudios de estabilidad, que garantizan que este tiempo de vida útil se está extendiendo. Con esta seguridad que nosotros tenemos, porque ha sido previamente evaluada y examinada por la autoridad reguladora para emitir la autorización, que podemos visualizarla en la resolución directoral. Podemos seguir utilizando esta vacuna sin ningún inconveniente”, dijo a RPP Sonia Delgado, decana nacional de este colegio.

Esto en medio de la polémica generada tras las denuncias de que se estaba inmunizando a la población con fecha de vencimiento expirada.

Por su parte, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, también aseguró que las vacunas anticovid con fecha de vencimiento extendida son seguras y eficaces.

Tiempo de vida útil de las vacunas

Sonia Delgado indicó que las vacunas tienen un tiempo de extensión de vida útil entre tres a doce meses. Incluso, hasta más de 20 meses, por lo que pidió a la ciudadanía confiar en las vacunas.

“Todas las vacunas tienen información técnica específica de la vacuna. Entonces si hablamos de un tiempo de extensión de vida útil, esta tiene que ser especifica de la vacuna y puede ir de tres, seis, nueve, doce meses. Incluso hasta 18 y 24 meses. Dependiendo de los estudios de estabilidad, que son los que respaldan esta ampliación de fecha de vida útil”, dijo la doctora.

La representante del Colegio Químico Farmacéutico del Perú hizo un llamado a la calma y a evitar hacer cualquier tipo de teoría que ponga en duda la eficacia de las vacunas.

“Estas vacunas no se pueden cambiar el etiquetado porque son ultracongeladas. Si se cambian los etiquetados se perdería la cadena de frío y las vacunas ya no servirían. También hay que tener un poco de criterio para decir que por qué no se cambia la etiqueta de estas vacunas, si es que está autorizado con nueva fecha. No se hace en el Perú, ni en ningún otro país del mundo”, agregó.