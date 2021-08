Contralor expresó su preocupación por el proceso de vacunación.

El contralor general Nelson Shack expresó su preocupación sobre la prioridad que viene dando el Estado para garantizar la vacunación contra la COVID-19 de todos los peruanos y respecto al plan de retorno de estudiantes a las escuelas en el 2022.

"Estamos muy preocupados por el proceso de vacunación, no solo de que no se detenga, sino que tiene que acelerarse. (…) Hasta donde recuerdo, todos los contratos, si bien no se pagaron, estaban suscritos. Entonces es un problema de gestión del gobierno actual, particularmente de los sectores de Relaciones Exteriores y Salud. (…) Hoy por hoy, para estas dos instituciones no hay nada más importante que conseguir las vacunas", manifestó.

Agregó que ambas instituciones tienen que lograr que los laboratorios con quienes el gobierno anterior suscribió los contratos por los lotes de vacunas cumplan lo programado para que se asegure la vacunación oportuna de la ciudadanía. Anotó que solo con la vacunación también será posible la reactivación económica sostenible. Manifestó que ad portas a una tercera ola, la adquisición de las vacunas es urgente y prioritaria.

El contralor informó que se han acreditado comisiones para investigar lo que viene ocurriendo con la llegada de vacunas al país y también para verificar lo ocurrido con vacunas que no se aplicaron y que se perdieron por vencimiento, lo que consideró inaceptable. Al respecto se harán las investigaciones para el deslinde de responsabilidades y la aplicación de una sanción ejemplar.

Estas declaraciones las formuló en el marco de las actividades de Despacho Contralor en Ayacucho. Esta mañana la jornada de trabajo se extendió a las provincias de La Mar y Huanta.

Retorno a clases

De igual manera, el contralor general manifestó que a su retorno a Lima promoverá una reunión con el ministro de Educación para abordar el tema del notable incremento de la deserción escolar, los resultados de Aprendo en casa, y respecto a la preparación que viene realizando este sector para el reinicio de clases a nivel nacional el próximo año.

Indicó que, para el reinicio de clases presenciales, no solo es estar preparados con mecanismos de bioseguridad par alumnos y docentes, sino ver la capacidad de infraestructura que tienen para recibir a más de 100 mil alumnos que han migrado de la educación privada a la estatal, durante la época de pandemia, por lo que consideró que el Ministerio de Educación debe hacer una programación del retorno.

"Cancillería ha estado con otra agenda"

Esta mañana, el también exministro de Salud Óscar Ugarte consideró que los retrasos en la llegada de vacunas contra la COVID-19 al país se deben a la situación generada en la Cancillería en las últimas semanas. En entrevista con RPP Noticias, explicó que los embajadores en el mundo son los responsables de las negociaciones para acceder a las vacunas y esto, a su vez, es manejado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Yo creo que la Cancillería, por lo que uno ve desde afuera, ha estado con otra agenda en estas tres semanas que han pasado. Creo que hay que retomar la acción y, de otro lado, el Ministerio de Salud también tiene una acción directa (...) Es un trabajo conjunto entre Ministerio de Salud y Cancillería, pero no hay que mirar atrás, nosotros dejamos lo que teníamos que dejar y para agosto todo está suscrito y pagado", indicó.

Óscar Ugarte señaló que es "perfectamente demostrable" que los contratos suscritos por el anterior gobierno para la adquisición de 98 millones de dosis "es algo firme y evidente", de ellos, precisó, hasta julio de este año llegaron 16 millones, mientras que para este mes de agosto están comprometidos 8 millones "que están llegando" pese a existir un retraso de "unos días" de parte del laboratorio Sinopharm.

