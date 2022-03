Reportan desaceleración en el proceso de vacunación. | Fuente: Foto: Minsa

La licenciada Gabriela Jiménez, exdirectora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, lamentó que solo el 35 % de la población en el Perú haya recibido la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, pese a que el país todavía se encuentra dentro de la tercera ola y al riesgo de la aparición de nuevas variantes.

Frente a esto, la especialista planteó realizar un análisis de la propuesta de continuación del trabajo de vacunación en el país y una evaluación del cumplimiento de los lineamientos de políticas integrales a favor de la contención de la COVID-19, la cual incluye como principal elemento a la campaña de vacunación, junto con otros factores.

"¿Cuál es el rol que en este momento están cumpliendo los ministerios, en general el Poder Ejecutivo?, teniendo en cuenta que aquí se tiene que trabajar de manera integrada. En realidad, hemos visto que se han dejado de integrar por todos los problemas que existen y hay una escasez de liderazgo para poder determinar ello que nosotros propuesto desde el principio: los lineamientos de políticas integrales a favor de este problema sanitario", indicó.

Caída en las cifras de vacunación

En entrevista con RPP Noticias, Jiménez señaló que otro factor que explica estas cifras de la vacunación es "la falsa seguridad que tiene la población, considerando que la reducción de la tasa de mortalidad e incluso la tasa de ataque en esta tercera ola". En opinión, el bajo índice de casos ha hecho que "la población sienta que ya estamos libres de esta tercera ola", además de una falsa percepción sobre la posible llegada de una cuarta ola.

"Eso implica que no estamos teniendo claridad sobre el daño que está ocasionando aún el ómicron, la posibilidad del daño que pueden causar otros linajes que pueden aparecer, considerando que en nuestro país todavía tenemos regiones con muy baja cobertura, entonces esto implica que las acciones de promoción de la salud y comunicacionales no están siendo potentes y definitivamente esto no ayuda a que la población cambie ese enfoque", indicó.

La exdirectora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud lamentó una disminución en la velocidad de vacunación actual. Según comentó, en los primeros dos meses (1 de enero al 28 de febrero) de este año se dejó a 63 millones 50 mil dosis administradas, lo cual arroja un promedio diario de vacunación de 210 mil personas vacunadas por día.

Por aquella época, resaltó que para las terceras dosis se tenía una velocidad de 111 mil vacunados por día; sin embargo, en los primeros 15 días de marzo se tiene que la velocidad de vacunación en este grupo ha caído en un promedio diario de 56 mil. La exfuncionaria lamentó que esto lleva a una tasa de variación negativa de menos del 50%.

Y por fin llegó el día tan esperado. Vimos la nueva película del amigo Spidey y nos metimos la conversa de la vida, con las referencias y lo que nos pareció el cierre de la saga. Vamos así: Empezamos haciendo comentarios generales; en el minuto 15 hablamos del problema planteado para Peter Parker; desde el minuto 29 hablamos de los villanos (¡oh!, Willem, ¡oh! Alfred), para comentar la aparición de YA SABEN QUIÉNES desde el minuto 52; y ya luego hasta de las escenas post créditos rajamos. Menú completo para ti, que siempre nos escuchas. Ya se viene el final de temporada (o del podcast, quién sabe).