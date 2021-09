Hernando Cevallos, ministro de Salud. | Fuente: Foto: Minsa

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, reiteró la necesidad de plantear una "alerta temprana" sobre la posibilidad de la llegada de una tercera ola de la COVID-19 al Perú por el peligroso avance de la variante Delta, pese a que el país actualmente se encuentra dentro de una "calma epidemiológica" por el número global de contagios y fallecidos.

"En este momento el volumen de contagios y de decesos por la COVID-19 no está en un ascenso franco, entonces no podemos decir que estamos entrando en este momento en una tercera ola, pero sí el incremento de casos de la variante Delta, que es 8-9 veces más contagiosa, nos genera una preocupación", indicó.

Cevallos reportó que en las últimas 24 horas se han registrado 492 personas contagiadas, mientras que de manera global el Perú tiene más de 2 millones de contagios desde que inició la pandemia. En ese sentido, indicó que, pese a que el Perú es un país con una importante tasa de contagio, "estamos en una calma epidemiológica".

El titular del Minsa señaló que "no hay un momento exacto" para la llegada de una tercera ola al país, pese a que, días atrás, estimó que esto podría ocurrir en dos semanas. No obstante, recordó que la presentación de una tercera ola en la mayoría de los países cercanos al Perú "se ha dado de manera brusca, en dos o tres semanas de tener poquitos casos se elevaron exponencialmente los casos en estos países".

"Dado que lo que sigue avanzando (la variante Delta) y ya ha pasado de ser una variante minoritaria a ser la variante mayoritaria, con más del 54% de los casos que se presentan en el país, es altamente contagiosa, tenemos que plantear una alerta temprana frente a esta posibilidad (llegada de una tercera ola al país)", indicó.

Tres primeros casos de la variante Delta Plus en Ate

En otro momento, el ministro Cevallos informó que hasta el momento hay 721 casos de la variante Delta reportados, la cual se ha extendido a todo el Perú, con excepción de Amazonas, aunque precisó que, al tratarse de muestreos, "es probable que ya la variante Delta esté en todas las regiones del país".

En entrevista con RPP Noticias, el titular del Minsa indicó que se han reportado los tres primeros casos de la variante Delta Plus en Ate, la cual se caracteriza por ser "un tanto más agresivo porque disminuye un poco la respuesta inmunológica del paciente aún vacunado", aunque destacó que las vacunas siguen siendo "un elemento de contención muy importante".

"Se ha presentado en ate (la variante Delta Plus), es un trabajador de salud y dos personas jóvenes más. Este trabajador estaba vacunado y en este momento no ha presentado complicaciones importantes, no están hospitalizados, pero los estamos siguiendo de manera muy de cerca, con todos sus contactos, para evitar que se extienda la propagación", anotó.

Pese al cerco epidemiológico, señaló que, al tratarse de una "detección en comunidad" es muy probable que existan otros casos, por eso destacó la importancia de acelerar el proceso de vacunación y mantener los cuidados de prevención. Cevallos resaltó que, a pesar de no tener "un despegue de casos de manera importante, hay que tener cuidado".

