El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez, informó que, a la fecha, no se ha identificado ningún caso de la variante ómicron en el Perú a través del secuenciamiento genómico que se realiza a los contagiados. Al respecto, destacó que se ha fortalecido esta capacidad, principalmente en lugares, como la zona norte, con mayores reportes.

"A la fecha no hemos logrado identificar esta variante ómicron. Nosotros hacemos el secuenciamiento completo de toda la secuencia genética del virus y con eso podemos saber si hay o no hay ómicron. A la fecha todavía no tenemos ninguno. Para eso estamos aumentando la capacidad de secuenciamiento con nuevos equipos", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el especialista resaltó que actualmente en el país se secuencian 380 muestras por semana, frente a las 50 que recomienda la OMS. Asimismo, resaltó que en el país se vigila el 7 % de los casos positivos por COVID-19, mientras que la recomendación de expertos internacionales sugiere que sea entre el 1 % y 5 %, por lo menos.

"Estamos dentro del grupo de países que están haciendo un número adecuado de secuenciamiento genético para la vigilancia de las variantes, obviamente nunca va a ser suficiente porque son muchos los casos y nuevas variantes que se van introduciendo, entonces estamos tomando acciones para aumentar la detección de estas", indicó.

Asimismo, el titular del INS informó que la variante delta de la COVID-19 es la predominante en el país desde hace varias semanas. Sobre esta variante, precisó que van más de 9 semanas en las que el 90 % de las muestras secuenciadas a nivel nacional corresponden a esta variante.

"Incluso en la última semana, el 98 % de los casos que hemos analizado corresponden a la variante delta, lo cual significa que ha desplazado totalmente a las variantes gama, lambda y mu, que teníamos acá. Incluso hay regiones en las cuales el 100 % de las muestras que analizamos son de la variante delta. En este momento es la variante que predomina", explicó.

Entre el 92 % y 95 % en UCI no tiene vacuna

El Ministerio de Salud alertó hace unos días que en regiones como Áncash y Lambayeque se registra un incremento de casos del nuevo coronavirus; sin embargo, a nivel nacional se mantiene la desaceleración respecto a los internamientos.

Sobre el caso de estas regiones, el investigador César Munayco, director de vigilancia de Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología (CDC) del Minsa comentó que ambas pasarán a nivel de riesgo alto y tendrán mayores restricciones en la circulación y los aforos, así como la estrategia de vacunación y diagnóstico "casa por casa".

Sobre los nuevos casos, el especialista indicó que la mayor cantidad de personas que están hospitalizadas en UCI -entre 92 % y 95 %- no tienen ninguna dosis de la vacuna, mientras que un 3 % solo tiene una dosis y el porcentaje restante son personas que tienen dos dosis, por lo general, personas adultas mayores.

"Por eso es importante la recomendación de que tienen que vacunarse porque es una de las medidas más importantes para poder afrontar esta pandemia (…) Hasta el momento no hemos identificado ningún caso de ómicron en el territorio nacional, pero sí estamos atentos porque esta nueva variante se ha diseminado rápidamente en todo el mundo", indicó.

La actualizada Sala Situacional reveló datos como que un 8 % de peruanos ya recibió la tercera dosis, 155 personas han sido internadas en la última semana, mientras que existe una ocupación de 922 camas UCI a nivel nacional. Munayco destacó, además, que no hay brotes en las escuelas pese a que algunas ya han reanudado las clases presenciales.

