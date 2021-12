Rastrean "contactos probables" de viajero que dio positivo a ómicron en Japón | Fuente: Foto: AFP / Video: RPP Noticias

El doctor Roger Araujo, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), señaló que, desde el punto de vista epidemiológico, no se puede saber que la variante ómicron de la COVID-19 ya se encuentre en el Perú luego de que Japón detectara un caso de una persona proveniente del Perú.

El médico reconoció que "hay una posibilidad" por los tiempos de incubación del virus, aunque estimó que también es probable que lo haya adquirido "en tránsito", es decir, durante su viaje de retorno a Japón.

"No podemos descartar en absoluto que el paciente ya haya tenido el virus acá en el Perú, para esto estamos haciendo el estudio", señaló en La Rotativa del Aire.

El representante del INS informó que, en este tipo de casos, lo primero que se hace es localizar a sus contactos posibles, llenar las fichas epidemiológicas y tomar muestras de estos pacientes, las cuales estarán llegando al Instituto Nacional de Salud para ser procesadas. Además, precisó que si las pruebas moleculares realizadas a estas personas arrojan positivo, recién se podrá realizar una secuenciación genética.

"Muchos de ellos ya han sido identificados, ya se han llenado los datos, ya se han tomado muestras. Las muestras están en camino al INS, algunas ya han arribado, ahora hay que hacer el proceso -hoy día, probablemente- de identificación", indicó.

Lo que se sabe del peruano con ómicron

El médico comentó que, hasta el momento, se sabe por el Centro Nacional de Epidemiología, a cargo de la investigación, que se trata de un hombre de 25 años, peruano, sin comorbilidades, que llegó al Perú el 27 de octubre y permaneció un mes en el país para luego, el 24 de noviembre, abordar un vuelo a Sao Paulo, Brasil, donde permaneció dos días antes de partir a Japón vía Qatar.

A su arribo a Japón, el 27 de noviembre, a esta persona se le practicó una prueba molecular, como parte del descarte que realizan en ese país, la cual salió positiva. Tras esto, la persona fue aislada y un día después, el 28 de noviembre, desarrolló algunos síntomas propios de la enfermedad, como fiebre, dolor de garganta, aunque precisó que por el momento se sabe que no se trata de una enfermedad severa.

Asimismo, el médico del INS comentó que la línea de tiempo que tienen busca tratar de estimar cuándo podría haber ocurrido la infección. Al respecto, indicó que el hecho de que esta persona haya desarrollado síntomas alrededor del 28 de noviembre, y teniendo en cuenta que el periodo de incubación del virus es de "periodos muy cortos" -cuatro a cinco días en promedio-, genera una duda respecto a si el paciente puede haberse contagiado su estancia en Brasil, en la ruta del avión o cuando estuvo en Qatar.

"Eso no descarta tampoco de que haya podido tener un periodo de incubación un poco más largo, por ejemplo, que hayan sido cinco días y entonces haya ya tenido la infección, pero no lo descarta, pero, debido a los tiempos de incubación y todo, creemos que hay una gran probabilidad de que el virus haya sido adquirido en ruta, aunque todavía no lo sabemos", apuntó.

Pese a esto, el médico señaló que no se puede garantizar que esta persona no se haya contagiado durante su estancia en el Perú. Frente a esta situación, indicó que ya se está realizando un "estudio de contacto" que consiste en identificar a las personas que han estado en contacto con este viajero, entre ellas familiares con los que se haya quedado durante su estancia en el Perú.

Minsa rastrea los "contactos probables" de viajero

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que la persona procedente del Perú a la que se le detectó la variante ómicron de la COVID-19 en Japón "es una persona de ascendencia japonesa" que estuvo en el Perú. Además, señaló que, extraoficialmente, se conoció que esta persona habría hecho una escala en Brasil, aunque esta versión será certificada.

"Hemos tratado y seguimos tratando de contactarnos con ella, ya sabemos sus datos, sabemos dónde ha vivido en el Perú. Estamos rastreando los contactos probables que pueda haber tenido aquí en nuestra Patria. Hasta hace una hora estábamos tratándonos de comunicarnos con ella, que está en Japón en este momento, para saber cómo ha sido su itinerario", indicó.

En conferencia de prensa, el titular del Minsa precisó que, por el momento, no se ha reportado en el Perú un caso de la variante ómicron, aunque calificó de "preocupante" que una persona que viajó de nuestro país a Japón haya dado positivo. No obstante, reiteró que insistirán en comunicarse con esta persona para confirmar si realizó una escala en otro país.

Cevallos también refirió que la variante ómicron de la COVID-19 se encuentra en investigación por la comnunidad científica luego de haber sido identificada en países de África con una tasa baja de vacunación. Al respecto, señaló que estudios iniciales de la Organización Mundial de la Salud indican que "la vacuna que estamos recibiendo sería efectiva" contra esta variante.

"Lo que tenemos que precisar mejor a través de la información internacional es que, si bien es importante la vacunación frente a esta variante, qué tanto ésta afecta la potencia de la vacuna, si hay algún tipo de fuga inmunológica que disminuya la potencia de la vacuna, que haga que la vacuna no genere un alto nivel de defensas frente a esta variante", anotó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: