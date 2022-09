Minsa amplía cuarta dosis contra la COVID-19 para todos los mayores de 18 años | Fuente: Foto: Minsa / Video: RPP Noticias

La licenciada María Elena Martínez, jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), reconoció que este sector evalúa aplicar una dosis anual de la vacuna contra la COVID-19. La especialista comentó que en paralelo a las revisiones que se realizan, se viene incentivando la vacunación para poder cerrar la brecha de personas que no tienen su esquema completo.

"Nosotros hacemos estas evaluaciones con el Instituto Nacional de Salud (INS), pero además contamos con comités de expertos de inmunizaciones que van revisando las evidencias y los estudios nacionales e internacionales que vienen saliendo para que en algún momento podamos ir pensando, probablemente eso no está todavía determinado", explicó.

En entrevista con RPP, recordó que desde el pasado fin de semana el Ministerio de Salud ha dispuesto la aplicación de la cuarta dosis para las personas mayores de 18 años luego de cinco meses de haber recibido la tercera dosis. No obstante, la licenciada precisó que esto no será requisito para que las personas puedan ingresar a espacios cerrados.

"Si bien es cierto nosotros estamos insistiendo mucho para que las personas puedan recibir la tercera dosis y llegar a una cobertura de más de 80 %. En este momento nos encontramos con un 71 %, casi 20 millones de personas. Todavía está pendiente vacunar muchas de las personas para poder alcanzar ese 80 % esperado", apuntó.

"La estrategia de vacunación está señalada para los vulnerables; es decir, a los adultos mayores. Hasta hoy nosotros hemos hecho vacunaciones de cuarta dosis para los adultos mayores de 1 millón 800 mil, que son 40 %. Este grupo sí es peligroso, vulnerable, que no esté completando su cuarta dosis porque después de unos meses la inmunidad cae", agregó.

En otro momento, la representante del Minsa indicó que este sector ha considerado pertinente la adquisición de las vacunas contra la viruela del mono. Pese a señalar que no se puede adelantar su fecha de llegada al país, aclaró que esta vacunación "no será masiva, no está señalada para toda la población y será una población objetivo y priorizada".

Cuarta dosis no es requisito

El Ministerio de Salud (Minsa) aclaró hace unos días, mediante un comunicado, que la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus “no es requisito para ingresar en espacios cerrados”. No obstante, la institución detalló que sí es necesario presentar el carné de vacunación con tres dosis.

Según el Decreto Supremo Nº108-2022-PCM, se exige el carné de vacunación a las personas mayores de 18 años, quienes deben acreditar tener tres dosis de la vacuna contra la covid-19 en el Perú o en el extranjero.

"Hasta el momento, la cuarta dosis no es requisito para ingresar a espacios cerrados", precisó el Ministerio de Salud, pero recalcó la importancia de completar el esquema de vacunación a fin de estar protegido ante el coronavirus.

"Los espacios cerrados donde se debe presentar el carné de vacunación para ingresar son: centros comerciales, mercados, supermercados, locales de asociaciones deportivas, locales de entretenimiento, conciertos, teatros, cines, gimnasios, iglesias, restaurantes y otros espacios de aglomeración, con excepción de los centros laborales", añadió el Ministerio de Salud.



