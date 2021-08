Minsa dio detalles de la llegada de las vacunas. | Fuente: Foto: Minsa

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, detalló que, entre este sábado y domingo llegarán al país 1 000 000 de dosis de la vacuna Sinopharm y 200 000 del laboratorio Pfizer, por lo que, señaló, está asegurada la continuidad de las Vacunatones en el país. En tanto, indicó que se seguirán desplegando todos los esfuerzos para llegar a los lugares más alejados del país.

Durante una supervisión a la jornada de Vacunatón, el titular del sector Salud remarcó que el Gobierno dio prioridad al presupuesto para la salud y ha destinado más de 2800 millones para avanzar en cubrir las brechas en el sector.

"Revertir esto en tres semanas es complicado, pero estamos disponiendo los recursos para que los gobiernos regionales tengan las previsiones respectivas frente a la pandemia", manifestó Cevallos, a la vez que indicó que el 80% de esta partida se dirigirá a fortalecer la gestión en recursos humanos.

Remarcó además que, según últimas cifras, se incrementó a 144 casos delta a nivel nacional. Ante este escenario, el Minsa, junto con las Diresas, está fortaleciendo la capacidad operativa de los servicios de salud e instó a protegerse con las dos dosis y reforzar las medidas preventivas.

Inicio de gestiones para más vacunas

El Ministerio de Salud se ha trazado la meta de proteger, hasta fines de este mes de agosto, a 8 000 0000 de personas con ambas dosis de la vacuna contra la COVID-19., informó el ministro Cevallos. Asimismo, superar los 13 000 000 de residentes totalmente protegidos antes de la tercera ola de contagios, prevista para entre finales de setiembre y octubre.

En el inicio de la Vacunatón, desde el Parque de la Exposición, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, destacó que en las últimas tres semanas han escalado a 7 300 000 las personas vacunadas con las dos dosis.

"En la Vacunaton de la semana pasada, porque entendemos que la estrategia de vacunar rápido a la población es muy importante, protegimos a cerca de 900 000 personas. La capacidad la tenemos y esto va a ir avanzando en la medida que despleguemos las vacunas que van llegando al país", sostuvo.

Cevallos Flores precisó que desde el Ministerio de Salud se han iniciado gestiones para lograr 35 000 000 de dosis adicionales de la vacuna Pfizer para el año 2022, asimismo ya hay conversaciones con el laboratorio Moderna. La Cancillería está continuando su labor en ese sentido.

"Las vacunas no se consiguen en dos o tres semanas. Decir que no tenemos dos o tres millones de vacunas más por responsabilidad de la Cancillería no es correcto. El proceso de adquisición y cierre de contratos, en medio de una enorme demanda internacional, demora varios meses. Sin embargo, ya se han hecho gestiones", anotó.

