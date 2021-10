COVID-19: Minsa registró incremento leve de casos y hospitalizaciones en las últimas dos semanas

El ministro Hernando Cevallos indicó que el incremento de casos se registra en regiones del norte del país y Lima. | Fuente: Andina

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló este jueves que en las últimas dos semanas se ha registrado un incremento leve, pero sostenido de nuevos casos de la COVID-19 en algunas zonas del país, aunque no representan un límite que signifique una tercera ola de la pandemia.

En declaraciones a Espacio Vital de RPP Noticias, el ministro indicó que desde su sector vienen realizando el monitoreo de los niveles epidemiológicos de este incremento. Esto con el objetivo de poder determinar los cuidados a mantener en las zonas afectadas.

“Hay un incremento que todavía es leve, pero que lo venimos siguiendo porque viene siendo sostenido en las últimas dos semanas y nos permite plantear que, si bien no estamos en un límite, que nos preocupe como para decir que estamos en una tercera ola, hay que mantener los cuidados en todo el país”, dijo.

Incremento de hospitalizaciones

Según precisó, el aumento de casos se ha registrado especialmente en las regiones de Piura, Lambayeque y Ucayali. En el caso de Lima, la parte con más incremento de casos está en el sur de la ciudad.

“En este momento tenemos más de 3 000 hospitalizados por COVID-19 de los cuales cerca de 1 400 corresponden a Lima, a la región Lima, la capital. le sigue el Callao, le sigue el norte que es Lambayeque, también en Piura y también en Nasca”, dijo.

En ese sentido, indicó que son nueve los hospitales a nivel nacional donde se han incrementado los ingresos por COVID-19. Estos centros médicos están ubicados en el Callao, Lince, Villa El Salvador, además de la Villa Panamericana.

Descartó mayor afectación a menores

El ministro aclaró también que este incremento de casos no está concentrado en menores de edad, pues de los 3 081 hospitalizados por COVID-19 que hay actualmente solo 108 son menores de edad. Añadió que sí hubo un incremento, pero no se trata de una cifra considerable.

“Estábamos por debajo de 70, pero no es una cifra que nos permita decir que esta pandemia afecta sobre todo a los niños, que hay que vacunarlos rápidamente, porque si no se van a enfermar, no es ese el caso. Lo que no significa que no tenemos que terminar los protocolos y seguir toda la experiencia internacional en relación con la vacunación de este grupo”, dijo.

