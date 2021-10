El ministro de Salud anuncia nuevos protocolos de bioseguridad para establecimientos. | Fuente: Andina

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que su sector emitirá esta semana los protocolos actualizados sobre las medidas de bioseguridad que llevan a cabo los establecimientos para prevenir el contagio de la COVID-19.

"No tiene ningún sentido (mantenerlas tal cual), nosotros ya hemos dado la disposición de que eso se retire. A estas alturas ya está demostrado que no tiene mayor efectividad. Esta semana debe ya salir finalmente el protocolo para modificar eso. El control de temperatura, el lavado, la limpieza de zapatos, no tiene mayor sentido mantenerlas en este momento", dijo en Espacio Vital en RPP.

El titular de Salud señaló que su sector ya dispuso la actualización de estos protocolos y espera que mañana se apruebe en la sesión del Consejo de Ministros.

"El Ministerio ya ha dispuesto eso y supongo que este tema se debe estar aprobando mañana en la sesión del Consejo de Ministros para modificar estos protocolos", agregó.

Desde el inicio de la pandemia en el país, los negocios mantienen la toma de temperatura al ingresar a los locales, así como la desinfección o el lavado de manos manos y el uso de pediluvios.

Vacunación de adolescentes



Otro de los anuncios que hizo el ministro Hernando Cevallos fue que la vacunación contra la COVID-19 en menores de 15 años iniciará este sábado 30 de octubre y ya no el 2 de noviembre como se tenía programado.

Señaló que si bien se tenía prevista la inmunización de este grupo etario para la primera semana de noviembre, están en "condiciones" de adelantarla.

"Viene 'Halloween' y nosotros no queremos que la gente se aglomere, pero es una ocasión para incentivar la vacuna. Estamos en condiciones de adelantar un par de días así que, más que el 2 de noviembre, va a empezar este sábado", anunció.

El ministro indicó que se realizará un concurso de disfraces para motivar a que los jóvenes acudan a los puntos de vacunación. "Habrá un concurso de disfraces por Halloween este fin de semana, en el inicio de la vacunación a menores de edad", dijo.













