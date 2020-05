El ministro de Salud, Víctor Zamora, se ha propuesto controlar la epidemia de la COVID-19 en Loreto en dos semanas. | Fuente: Andina

Esta mañana, Harold Cervantes, médico que contrajo la COVID-19 en Loreto pidió en RPP Noticias ayuda urgente para ser trasladado, junto a otros siete médicos, a la capital, ya que sus síntomas se vienen agravando en la última semana.

“Quiero agradecer la oportunidad que me brinda de solicitar ayuda. Estamos muy mal, en mi caso no respiro sin el balón de oxígeno. Cada día mi caso se va agravando, así como yo somos varios médicos que tenemos que ir, que necesitamos evacuar”, pidió.

Cervantes se encuentra en el Hospital Regional de Loreto, en la Sala de Medicina A, en donde su cuadro de coronavirus se ha ido complicando de manera progresiva en esta última semana.

“El cuadro está avanzando y está afectando mis pulmones. Necesito un balón a mi costado para respirar, porque si no no respiro. Mi caso es muy grave. (…) No quiero ser una estadística, queremos seguir trabajando”, explicó.

En tanto, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, señaló que el Gobierno, precisamente Víctor Zamora, ministro de Salud, se estaría topando con trámites burocráticos para coordinar el traslado en avión de los médicos infectados con coronavirus hacia Lima.