Primera vacunatón se inició este sábado. | Fuente: Karel Navarro

Este domingo 11 de junio continúa la Vacunatón en Lima Metropolitana y Callao, la cual consiste en 36 horas ininterrumpidas de vacunación contra la COVID-19. La jornada inició el pasado sábado a las 7 de la mañana y contó con la supervisión de la presidenta de Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y el ministro de Salud, Óscar Ugarte, quienes dieron inicio a esta iniciativa que tiene como meta proteger a 200 mil vacunados este fin de semana.



En el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, el ministro Óscar Ugarte indicó que esta es la gran oportunidad que tienen las personas con segunda dosis pendiente y rezagados de la primera dosis, así como mayores de 47 años. "Ahora con el Vacunatón se les facilita el acceso para recibir las dosis. Pero también estamos avanzando con los grupos de edad. Hoy se suman los de 47, 48 y 49 años", precisó.



Destacó que esta nueva estrategia, que busca acelerar el proceso de vacunación y extender la cobertura, es posible gracias a las gestiones del Gobierno en su conjunto.



"Hemos logrado conseguir vacunas en cantidad y eso es la garantía de que no solo podemos proteger a toda la población hasta fin de año, sino que, además, nos hemos adelantado. No estaba previsto que los de 50 años a más se pudieran vacunar en julio, pero hemos logrado tener más vacunas, estamos avanzando y el hecho de que ahora empiecen los de 47 a 49 es muestra de ello", aseveró.



Por su parte, la jefa de Gabinete calificó al Vacunatón como un 'símbolo de vida y esperanza'. "La vacuna nos protege y nos va a permitir reanudar progresivamente actividades que no hemos podido hacer durante más de un año por cuidarnos de la pandemia. Vamos a poder reactivar nuestra economía, los deportes y reencontrarnos con nuestros familiares y amigos", enfatizó.



La Vacunatón se desarrolla en 21 centros de vacunación de Lima Metropolitana y Callao. Los adultos de 47 y 49 años también podrán ir por su vacuna en los centros de vacunación habituales y cerca de sus domicilios.



#JuntosPorElVacunatón 💪 | Conoce los centros de vacunación del primer Vacunatón en Lima Metropolitana y Callao para personas de 47 años a más.



✅ Atenderemos desde las 7 a.m. del sábado hasta las 7 p.m. del domingo, inclusive de madrugada. pic.twitter.com/dUSCWE9NhR — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 10, 2021

Ugarte: "Vacunatón viene siendo un éxito"

La presidenta de Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y el ministro de Salud, Óscar Ugarte, supervisaron la Vacunatón contra la COVID-19 que se desarrolla en el estadio Ollantaytambo, de Ate Vitarte, así como en 20 centros de vacunación adicionales.



El titular de Salud remarcó que esta nueva estrategia viene siendo un éxito, especialmente por las personas que acuden por su segunda dosis pendiente.



"La Vacunatón viene siendo un éxito. Estamos satisfechos porque la población está asistiendo a los puntos implementados, especialmente las personas a las que les faltaba completar la segunda dosis. El objetivo es continuar avanzando y ampliar el grupo etario para incluir a los de 45 y 46 años en la segunda Vacunatón", sostuvo Óscar Ugarte.



En tanto, el Ministerio de Salud también informó que el Perú hoy superó los 9 000 000 de dosis de vacunas contra la COVID-19 aplicadas en todo el territorio nacional, un hito del sistema sanitario que trabaja en la lucha contra la pandemia.



Óscar Ugarte agradeció el trabajo coordinado con los gobiernos locales para ampliar la cobertura de vacunación en los grupos priorizados. "Este trabajo no se limita al proceso de vacunación sino también al fortalecimiento de los servicios de salud necesarios para enfrentar una eventual tercera ola", señaló.

Suscríbete a nuestros newsletters



RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.