La variante delta ya es la predominante en el Perú. | Fuente: AFP

El investigador Pablo Tsukayama, profesor de Microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), señaló que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Salud (INS), la variante delta del coronavirus ya es la predominante en el país, con el 50% de los casos registrados actualmente.

"La tendencia de hace unas semanas se ha mantenido. Desde abril, mayo, lambda ya viene cayendo y delta viene subiendo. Según los datos públicos de la última semana del INS, delta ya es definitivamente la variante predominante en el Perú con más del 50% de los casos. Lambda está alrededor del 20% y gamma se ha mantenido estable en los últimos meses entre el 20 y 30%", dijo a Espacio Vital en RPP.

El especialista indicó que con esta tendencia el caso de Sudamérica, que se consideraba "atípico", ya se "asemeja a la situación en el resto del mundo".

"Eso ha ido aumentando en las últimas semanas, parece que va a seguir subiendo y (delta) va a terminar reemplazando por completo a la variante lambda en las próximas semanas" en el país, añadió.

Vacuna vs variante delta

Como se conoce, en otras naciones, principalmente europeas, la prevalencia de delta marcó el inicio de una nueva ola de contagios, algo que el investigador considera "posible" que suceda en el país, aunque apuntó que "siempre es difícil hacer predicciones".

Ante ese escenario, la inmunización es clave. "Lo primero es saber que si ya están vacunados con sus dos dosis, pueden estar bastante más tranquilos, las vacunas han demostrado ser efectivas contra todas las variantes", apuntó.

"El problema está en los no vacunados, es ahí donde la variante delta está causando muchos problemas en los países altamente vacunados porque siempre han una población a la que la vacuna no llega o las personas no están dispuestas a vacunarse. Ahí es donde surgen los focos infecciosos en estos últimos meses", remarcó.

Esta semana, nuevos estudios del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. revelaron que las personas completamente vacunadas tuvieron 11 veces menos probabilidad de morir de COVID-19 y estuvieron 10 veces menos propensas a ser hospitalizadas desde que delta se convirtió en la variante más común del coronavirus.









