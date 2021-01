El médico señaló que pacientes llegan enfermos por los efectos de la ivermectina. | Fuente: Andina

Miguel Tinoco, médico general de Sisol Salud de la Municipalidad de Lima, explicó que durante estos meses de pandemia, ha recibido pacientes infectados con COVID-19 pero que presentan efectos secundarios por la automedicación indiscriminada de medicinas como la ivermectina o corticoides.

En conversación con Ampliación de Noticias, Tinoco señaló que la automedicación puede complicar la infección por el nuevo coronavirus. "Muchos pacientes decían que cuando salen a trabajar toman ivermectina. El punto que no queremos llegar es que la población llegue al sector salud a causa de esta medicina de uso desmedido y sin orientación que complican más la situación de la persona", dijo.

El médico señaló que es incluso "irónico" que la población confíe más en una medicina que no cuenta con estudios sobre su efectividad frente a la vacuna que cuenta con todos los protocolos y que son rigurosos.

"Es irónico porque confían en la ivermectina que no tiene estudios en vivo, no es confiramdo y se automedican. En cambio, con el tema de la vacuna, que se sabe que tiene una certeza de 70% o 80%. Esa es la realidad y no se la quieren aplicar", precisó.

Tinoco dijo además que ya el sector salud se encuentra cansado en varios aspectos y de ver que las personas no respetan las medidas de seguridad como el mal uso de mascarilla o que se reunan frustra la labor.

"Valgan verdades, el sector salud está cansado, fatigado de manera física, mental y espiritual. Tenemos casi 10 meses luchando, yo no veo a mis papás hace medio año y hay mucha impotencia al salir a la calle y ver que no se respeta nada", expresó.

