Pedro Castillo, presidente de la República. | Fuente: Presidencia

El presidente Pedro Castillo es aprobado por el 40% de los peruanos cuando cumple apenas 11 días de gobierno, según la última encuesta realizada por la empresa CPI. Según este estudio, 47.7% desaprueba su gestión y 12.3 % no sabe o no opina al respecto.

La encuesta realizada entre el viernes último y este domingo, también señala que 58.1% cree que las decisiones del gobierno de Perú Libre dependen de Vladimir Cerrón, secretario general de ese partido, mientras que un 32.2% piensa que Pedro Castillo gobierna con autonomía.

Un 85% de los encuestados también manifestaron su desacuerdo con la supuesta intervención de Vladimir Cerrón en el actual gobierno, mientras que un 8.5% dijo estar de acuerdo con que el líder de Perú Libre intervenga en las decisiones de gobierno.

Respecto al nivel de confianza en que el gobierno de Castillo logre el desarrollo del país, un 25% dijo tener las mejores expectativas, mientras que un 45.4% indicó que tiene poca confianza. El 25.9% manifestó que no tiene ninguna confianza en los resultados del actual gobierno.

Además, un 33% de los entrevistados consideró que Pedro Castillo debería realizar un gobierno de centro, el 31% opinó que debería orientarse hacia una izquierda moderada y un 10.5% hacía una derecha moderada. Solo un 4.4% consideró que debería concretarse un gobierno de extrema izquierda.

Voto de confianza

El 52.8% consideró que el Congreso de la República si debería darle el voto de confianza al gabinete que preside Guido Bellido, y que ha sido muy cuestionado por varias agrupaciones políticas. Un 35.2% opinó que el Parlamento no debe respaldar al Consejo de Ministros y un 12% dijo que no sabe o no opina.

Ficha técnica

Encuesta realizada por CPI | Tamaño de muestra: 1200; margen de error: +/- 2.8; Nivel de confianza: 95.5%; realizada entre el 6 y 8 de agosto en 38 provincias de 18 departamentos (115 distritos: 40 en Lima Metropolitana y 75 del interior del país)



