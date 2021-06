La muestra de esta encuesta asciende a 1200 personas. | Fuente: Andina

La encuestadora peruana CPI realizó un sondeo para conocer las preferencias de la población en cuanto a la modificación de la Constitución actual. Esta fue llevada a cabo entre el 21 y 24 de junio del 2021.

La cobertura geográfica de la misma es de 38 provincias y 18 departamentos investigados; incluidos Lima y Callao: 115 distritos y 75 distritos pertenecientes al interior del país. El tamaño de la muestra fue de 1200 personas.

Entre los datos encontrados se encuentra que 47.7% de personas considera que la actual Constitución debería modificarse solo “en temas específicos” para favorecer a más peruanos.

ASAMBLEA CONSTITUENTE Y BICAMERALIDAD

Por otro lado, un 27.0% considera que la actual Constitución debería modificarse a través de una Asamblea Constituyente, que sea convocada por el nuevo Gobierno. Finalmente, un 16.7% cree que la Constitución debe mantenerse tal como esta y un 8.6% no sabe o no opina.

Con respecto a la Bicameralidad, un 44% de los encuestados no se encuentra de acuerdo; mientras que a penas un 16.3% estaría de acuerdo y un alto porcentaje de 39.7% no sabe o no opina.

