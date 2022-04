La señora Leonarda Alania, coordinadora de la olla común Virgen de Guadalupe, en villa María del Triunfo, contó a RPP Noticias que el menú del día de hoy consiste únicamente de sopa de morón porque no alcanzó el presupuesto para el segundo. "No me alcanza porque tengo que comprar leña, tengo que comprar el gas y esto que he invertido tampoco recupero", dijo.