Cusco: niña de tres años sufre grave lesión en las piernas tras ser atropellada por un bus

Una pequeña de 3 años de edad fue sometida a una intervención quirúrgica en la que médicos tuvieron que amputarle las piernas por encima de la rodilla de ambas extremidades inferiores, esto luego de haber sido atropellada por un bus de servicio urbano de la empresa de transportes Wimpillay la mañana de hoy, jueves, a la altura del mercado Vinocanchón, en el distrito cusqueño de San Jerónimo, informó el médico Carlos Gamarra, director del hospital regional de Cusco.

La menor, tras ser sometida a la cirugía, fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos - UCI, donde permanece con ventilación mecánica y en observación de especialistas. Para lograr salvar la vida de la menor, tuvieron que intervenir en la cirugía dos traumatólogos, un cirujano pediatra y un cirujano cardiovascular, informó el director del hospital cusqueño.

El director del hospital también mencionó que la menor será sometida a nuevas evaluaciones para ver si existen otras lesiones en el cuerpo de la niña. La menor de 3 años al momento de ser atropellada se encontraba con su abuela, quien fue evacuada a otro centro médico, indicó el director del hospital regional de Cusco.

