Joven muere aplastado por sacos de arroz en molino de Chiclayo: familia exige esclarecer las causas del accidente

La víctima fue identificada como Walter Maco Valdivieso (25). El accidente ocurrió durante su turno nocturno y deja en la orfandad a una niña de tres años.

El cuerpo de Maco Valdivieso se encuentra actualmente en la Morgue de Chiclayo.

Un joven de 25 años perdió la vida en un accidente registrado en el interior de un molino de arroz en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque.

La víctima responde al nombre de Walter Maco Valdivieso (25), quien habría fallecido cuando decenas de sacos de arroz le cayeron encima dentro del molino Molisam, mientras maniobraba un montacarga.

Walter Maco Yauce, padre de la víctima, pidió a las autoridades esclarecer las circunstancias y causas del accidente que provocó el fallecimiento de su hijo.

“Cuando hemos venido, ya lo hemos encontrado [a mi hijo] en la clínica y estaba fallecido. En ese aspecto, nosotros no sabemos cómo ha sido el accidente, pero hay cámaras, eso es lo que queremos saber: cómo ha sido el accidente”, indicó.

Deja en la orfandad a menor de 3 años

Según pudo conocer RPP, el joven trabajaba en el molino desde hace seis meses en el turno de 9:00 p.m. a 6:00 a.m. Asimismo, el joven deja en la orfandad a una pequeña de tres años.

El cuerpo de Maco Valdivieso se encuentra actualmente en la Morgue de Chiclayo para las diligencias correspondientes.