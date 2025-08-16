Alerta roja en la costa peruana: Lima y otras nueve regiones soportarán vientos “de moderada a extrema intensidad”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta roja en varias regiones de la costa peruana, incluidas Lima y Callao, por vientos “de moderada a extrema intensidad”.

A través de su página web oficial, el ente estatal detalló que la advertencia entrará en vigor este domingo, 17 de agosto, y estará activa hasta el martes, 19 de agosto, a las 23:59 horas.

Las regiones Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna están comprendidas en la alerta del Senamhi.

“Del domingo 17 al martes 19 de agosto, se registrará el incremento de la velocidad del viento, de moderada a extrema intensidad en la costa. Este incremento generaría el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal”, indicó el organismo.

“Además, se espera cobertura nubosa con niebla/neblina, en sectores cercanos al litoral hacia la madrugada y las primeras horas de la mañana”, añadió.

Según el Senamhi, estas condiciones climáticas están asociadas al arribo a nuestro territorio de la DANA Oriana.



📢#Aviso #Senamhi #Minam Del 17 al 19 de agosto, se presentará el incremento de la velocidad del viento en la costa.



✅ Este incremento podría generar el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal.



📲 https://t.co/UxbjSQ0hAq pic.twitter.com/VdERtoxEWf — Senamhi (@Senamhiperu) August 15, 2025

Vientos “de moderada a extrema intensidad” en la costa peruana

El Senamhi detalló que, para este domingo, 17 de agosto, “se prevén vientos con velocidades próximas a los 35 km/h en la costa norte, alrededor de los 44 km/h en la costa centro y valores próximos a los 25 km/h en la costa sur”.

En tanto, para el lunes, 18 de agosto, se esperan “vientos con velocidades próximas a los 35 km/h en la costa norte, alrededor de los 44 km/h en la costa centro y valores próximos a los 23 km/h en la costa sur”.

Finalmente, para el martes, 19 de agosto, se pronostican “vientos con velocidades próximas a los 35 km/h en la costa norte, alrededor de los 40 km/h en la costa centro y valores próximos a los 20 km/h en la costa sur”.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Qué es la DANA?

El subdirector de Predicción Meteorológica del Senamhi, Nelson Quispe, explicó que la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) es un sistema atmosférico de niveles altos, es decir, de los 5 000 metros sobre el nivel del mar hasta aproximadamente los 12 000 metros.

“Es una burbuja de aire muy grande que se extiende a lo largo del Pacífico Sur y esta paulatinamente va ingresando a latitudes tropicales. Al ingresar a la zona tropical, ya que está constituido por una masa de aire muy fría, esta logra enfriar todo lo que va encontrando a su paso”, indicó.

“Cuando llega a las zonas de la parte sur del Perú, donde ingresa aire un poco más cálido y húmedo, por cierto, interactúan estos dos. Por ello, genera algunas precipitaciones sólidas, especialmente nevadas, en las zonas altoandinas, en las zonas por encima de los 3 800 metros sobre el nivel del mar. Estas precipitaciones sólidas pueden extenderse incluso hasta la parte de la sierra central de Perú”, añadió.