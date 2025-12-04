DANA Qori está golpeando el Perú: ¿qué regiones son las más afectadas? Esto dijo Senamhi

David Garay estuvo en el programa Conexión. | Fuente: RPP

El sistema de baja presión conocido como Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), denominada ‘Qori’, se encuentra actualmente en nuestro territorio, afectando decididamente el clima en diversas regiones.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), este evento meteorológico está causando precipitaciones (nieve, aguanieve, granizo y lluvia) y viento intenso en la sierra centro y sur del Perú.

“La DANA es una burbuja de aire frío que viaja a niveles altos, hablamos de una altura entre 10 000 a 12 000 metros. Su desplazamiento es desde el oeste hacia el este, es decir, atraviesa el Pacífico y se acerca a nuestro continente”, explicó el ingeniero David Garay, especialista del Senamhi, en el programa Conexión, de RPP.

“Generalmente, la zona más afectada suele ser la sierra centro y sur; que, según la carga de humedad que tendría la atmósfera, estaría facilitando condiciones de eventos severos. Hablamos, pues, de precipitaciones, de moderada, fuerte, incluso extrema intensidad; y precipitaciones, hablamos de líquidas y sólidas: lluvia, nieve, granizo”, añadió.



¿Cuáles son las regiones más afectadas por la DANA Qori?

David Garay indicó que las precipitaciones asociadas a la DANA Qori se presentarán principalmente en departamentos de la sierra centro y sur del Perú.

“Estaríamos hablando, pues, de sectores que van desde Junín, Pasco, parte de también Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, parte de Cusco y Puno, también; siempre y cuando, como les menciono, los sectores orientales”, manifestó.

“En cambio, hay un contraste con el sector occidental. Las sierras de Arequipa, Moquegua y Tacna están presentando una condición opuesta: hay escasa cobertura nubosa y también escasas precipitaciones”, añadió.

Respecto a los vientos intensos, el especialista sostuvo que estos fenómenos se están registrando especialmente en el “sector de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, parte de Cusco; e, inclusive, aquí también estaríamos agarrando las zonas altas de Arequipa”.

Según los pronósticos del Senamhi, la DANA Qori golpeará el territorio peruano hasta este viernes, 5 de diciembre.

