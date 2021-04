Analista evaluó la presentación de los candidatos en el debate. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El analista político del Centro Wiñaq y profesor de debate, Fernando Tincopa, señaló que el análisis cuantitativo sobre los debates presidenciales revela, entre otras cosas, que César Acuña tuvo menos errores discursivos que Rafael López Aliaga. Según explicó, esto se debe a que, pese a la poca capacidad del líder de Alianza para el Progreso para sintetizar ideas, repetía, a diferencia de su oponente, frases cortas "pero con sentido completo".

"(César Acuña) terminaba sus frases justo antes de que el moderador lo corte y terminaba de mandar su mensaje, a diferencia de Rafael López Aliaga que simplemente leía sin mirar el cronómetro y la idea quedaba a la mitad (…) El no tener contacto visual, el no contener algo de expresión corporal es lo que construye al orador", detalló.

En entrevista con RPP Noticias, el analista del Centro Wiñaq comentó que el candidato que más propuestas dio fue Rafael López Aliaga, de Renovación Popular; no obstante, precisó que 46 de 47 las leyó, por lo que este no puede ser el único criterio para evaluar su desempeño. "Definitivamente más propuestas no es mejor", apuntó.

El especialista destacó la performance del candidato Alberto Beingolea sobre un uso eficiente de tiempo para plantear ideas y responder ataques. Sobre el postulante del PPC, resaltó que realizó ataques "en promedio" y propuestas "por encima del promedio", "lo que le hace plantar como un candidato bastante completo" por su experiencia ante cámaras.

"La evaluación radica en que si esas habilidades mostradas en el debate le sirvieron para construir el personaje político que quería mostrar para un potencial electorado. La mayoría de los candidatos ha apostado por reforzar los valores o las creencias en el imaginario colectivo de aquello que pensaba la gente que representaba", explicó.

El estudio también revela que la candidata Keiko Fujimori empleó un 57% de su tiempo para un discurso retórico, es decir, en propuestas que no necesariamente eran propuestas, sino narraciones y logros personales, así como la construcción de ideas acerca de los problemas que afectan al país antes que la solución a estos.

