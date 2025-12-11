Decano del Colegio Médico señala que empresa encargada de proveer tacrolimus se encuentra sancionada

El decano del Colegio Médico respondió cuáles son las causas del desabastecimiento de tacrolimus en hospitales de EsSalud. | Fuente: RPP

Desde hace varios días, en comunicación con RPP, pacientes y familiares de personas trasplantadas han denunciado el desabastecimiento de tacrolimus, medicamente vital para evitar que los pacientes rechacen los órganos trasplantados, en hospitales del Seguro Social de Salud (EsSalud).

El decano del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega López, explicó en Ampliación de Noticias que, según ha sido informado, el desabastecimiento del medicamento se debe a que la empresa encargada de proveerlo ha sido sancionada por otro fármaco. Sin embargo, este castigo ha afectado también a la distribución del tacrolimus.

“En este caso específico, lo que tengo entendido es que este medicamento, el tacrolimus, tan importante para los pacientes trasplantados, es proveído por una empresa importadora que fue sancionada por otro problema, con otro medicamento, pero al ser sancionada esta empresa, este proveedor, pues se anula la posibilidad que pueda seguir proveyendo otros medicamentos”, señaló.

Asimismo, Riega López señaló que el “préstamo” de un lote del medicamento realizado por el Ministerio de Salud (Minsa) a EsSalud es “una medida de urgencia y necesaria”; no obstante, señaló que no resuelve el “problema de fondo”.

“El problema de fondo es que tenemos un proveedor que es sancionado porque los medicamentos que ha traído al país se ha permitido que ingresen sin tener las garantías de una evaluación aprobatoria de las buenas prácticas de manufactura respecto del laboratorio productor. Este es un defecto normativo que debe resolverse de inmediato”, aseveró.

“Es un problema crónico que no tengamos la seguridad y las garantías de que los medicamentos que ingresan al país, y peor aún, aquellos que son adquiridos por nuestro sistema público de salud, no tengan una evaluación aprobatoria respecto del laboratorio productor por parte de la Autoridad Nacional de Medicamentos, la cual es Digemid, y que -en realidad- necesita potenciarse mucho más”, señaló Riega desde Loreto, hasta donde llegó para participar del foro nacional ‘Descentralización en Salud: Retos y Perspectivas hacia un Sistema Nacional de Salud Eficiente y Equitativo’.

Minsa facilitará un volumen de tacrolimus a EsSalud

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), anunció hace unos días que facilitará a EsSalud, en calidad de préstamo, un volumen del medicamento tacrolimus que asegure la continuidad del tratamiento de los pacientes trasplantados atendidos por el Seguro Social de Salud.

"Este apoyo temporal se realiza mientras EsSalud culmina sus procesos de abastecimiento, y refleja el esfuerzo conjunto del Estado para que ningún paciente vea afectado su tratamiento ni su seguridad clínica", explicaron el Minsa y EsSalud en un comunicado conjunto.

En la misiva se señala que los establecimientos del Minsa se encuentran plenamente abastecidos del fármaco tacrolimus, contando con stock suficiente en sus diferentes presentaciones, además de reservas adicionales en el almacén de Cenares.

Ambas instituciones aseguraron que mantienen una coordinación permanente orientada a optimizar la gestión de recursos estratégicos y fortalecer la respuesta integrada del sistema de salud en beneficio de la ciudadanía.

"El Minsa y EsSalud reafirman su compromiso de trabajar de manera colaborativa, eficiente y solidaria para garantizar una atención oportuna, humana, continua y de calidad para toda la población", añadieron.