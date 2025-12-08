Minsa facilitará a EsSalud un volumen de tacrolimus ante escasez del medicamento en hospitales

Hace varios días, en comunicación con el Rotafono de RPP, pacientes y familiares de personas trasplantadas de riñón denunciaron el desabastecimiento de tacrolimus en hospitales del Minsa y de EsSalud.

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), facilitará a EsSalud, en calidad de préstamo, un volumen del medicamento tacrolimus que asegure la continuidad del tratamiento de los pacientes trasplantados atendidos por el Seguro Social de Salud.



"Este apoyo temporal se realiza mientras EsSalud culmina sus procesos de abastecimiento, y refleja el esfuerzo conjunto del Estado para que ningún paciente vea afectado su tratamiento ni su seguridad clínica", explicaron el Minsa y EsSalud en un comunicado conjunto.



Hace varios días, en comunicación con el Rotafono de RPP, pacientes y familiares de personas trasplantadas de riñón denunciaron el desabastecimiento de tacrolimus —un medicamento vital para prevenir el rechazo agudo del órgano trasplantado— en hospitales del Minsa y de EsSalud.



Por ejemplo, Brigida Castro Rea, trasplantada hace 8 años, informó que, en el Hospital Alberto Sabogal, administrado por EsSalud en el Callao, no hay tacrolimus desde un par de semanas. La mujer de 64 años agotó las dosis que había guardado por precaución. Según relató, los médicos del nosocomio le indicaron que no tienen una fecha para la llegada de esta medicina.



En la misiva se señala que los establecimientos del Minsa se encuentran plenamente abastecidos del fármaco tacrolimus, contando con stock suficiente en sus diferentes presentaciones, además de reservas adicionales en el almacén de Cenares.



Ambas instituciones aseguraron que mantienen una coordinación permanente orientada a optimizar la gestión de recursos estratégicos y fortalecer la respuesta integrada del sistema de salud en beneficio de la ciudadanía.



"El Minsa y EsSalud reafirman su compromiso de trabajar de manera colaborativa, eficiente y solidaria para garantizar una atención oportuna, humana, continua y de calidad para toda la población", añadieron.