Condenan agresión a periodista de RPP

Diferentes gremios periodísticos como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), así como instituciones como la Defensoría del Pueblo, rechazaron que una periodista de RPP Noticias fuera agredida por un efectivo de la Policía Nacional cuando cubría en vivo el recorrido del presidente Pedro Castillo hacia el Congreso.

La reportera Diana Falcón se encontraba siguiendo a la comitiva presidencial mientras esta avanzaba por el jirón Junín, en el Cercado de Lima, con dirección al Congreso de la República, donde iba a brindar un mensaje, cuando fue empujada por uno de los policías que resguardaban al jefe del Estado.

"Lo que no entendemos es por qué la Policía nos empuja, ni siquiera tenemos la intención de acercarnos al presidente. La verdad que hemos sido muy respetuosos a la hora de seguir al jefe del Estado, pero nos han empujado. Estoy aproximadamente a unos diez metros de él y ellos han pensado que he intentado adelantarme en el camino del presidente, no ha sido así, y me han empujado de manera bastante fuerte", contó durante su reporte en directo.

La reportera refirió luego que pudo identificar que se trató de un agente de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la PNP e indicó que, producto del golpe que recibió, presenta moretones en el cuerpo.

"Lo que quería era adelantarme un poco para poder narrar cuál era el camino que seguían las autoridades, y este agente me golpeó con el codo muy fuerte en el brazo izquierdo, de tal manera que ahora presento un hematoma de aproximadamente 5 centímetros", señaló.

Diana Falcón lamentó el uso "desproporcionado" de la fuerza por parte de los agentes policiales y recordó que no es la primera vez que actúan de esta manera cuando la prensa intenta cubrir las actividades del presidente Pedro Castillo.

A través de sus redes sociales, este medio emitió un comunicado lamentando y condenado el maltrato cometido contra nuestra colega.



🚨 #ALERTA 🇵🇪 La periodista Diana Falcón, reportera de @RPPNoticias, fue agredida por un miembro de seguridad del Estado que resguardaba al presidente @PedroCastilloTe.



Falcón presenta moretones en cuerpo producto de los golpes recibidos.



📲 Conoce más: https://t.co/dkDfcKWLj1 pic.twitter.com/ybQVxHgfp0 — IPYS (@IPYS) March 16, 2022

El Consejo de la Prensa Peruana condena agresión a periodista de RPP.



Este tipo de agresiones por parte de la @PoliciaPeru se ha convertido en norma. Su comandante general, Vicente Tiburcio Orbezo, debe evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir.https://t.co/ccKaIAfLLn pic.twitter.com/EfHbXPbtUa — Consejo de la Prensa Peruana (@ConsejodePrensa) March 16, 2022

La Defensoría pide investigación

La Defensoría del Pueblo condenó la agresión contra la periodista de nuestra casa de comunicación y exigió a la Inspectoría de la Policía Nacional y a la Fiscalía "una pronta investigación" para identificar y sancionar al responsable.

"Demandamos investigación oportuna y exigiremos resultados de investigaciones de este y otros actos similares ocurridos en días anteriores. Recordamos que es deber del Estado proteger a las/os periodistas", señaló el organismo en su cuenta oficial de Twitter.

#LibertadDePrensa Condenamos agresión contra periodista de @RPPNoticias Diana Falcón durante desarrollo de cobertura informativa. Exigimos a Inspectoría de @PoliciaPeru y @FiscaliaPeru una pronta investigación para identificar y sancionar a responsables. (1/2) pic.twitter.com/38wNXn0Kvx — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) March 16, 2022

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: