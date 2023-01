Defensoría del Pueblo pide a las nuevas autoridades garantizar espacios y servicios públicos para personas con discapacidad

Ante el inicio de las nuevas gestiones regionales y municipales, la Defensoría del Pueblo ha solicitado a sus autoridades ha priorizar las labores de inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad. María Isabel León, comisionada del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aseguró en RPP que la población con discapacidad se encuentra en situación de "discriminación estructural", ya que los servicios que brindan los gobiernos regionales y locales no son accesibles a ellos. "No hay disponibilidad de intérpretes de lengua de señas, en las páginas web de las entidades no hay información que sea accesible, la atención misma no cumple necesariamente con el trato preferente. En general, la atención de manera transversal en los servicios no está dirigida con un enfoque de discapacidad", mencionó.