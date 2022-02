Juan Fernández Trigo estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: Andina

El secretario de Estado español para Iberoamérica y el Caribe, Juan Fernández Trigo, aseguró que la actuación de la compañía Repsol tras el derrame de petróleo que ha afectado varias playas de Ventanilla ha sido “encomiable”, al punto de estimar que para inicios del próximo mes podría darse por superado el problema.

“Yo creo que la colaboración que ha habido por parte de la empresa, hasta el momento, creo que es encomiable. Vi ayer el centro de control en donde están revisando en donde aparece cada una de las manchas, la forma en que se está abordando puntualmente, los viajes diarios que se producen incluso en algunas ocasiones en varios trayectos, creo que podemos pensar que para finales de febrero y primeros días de marzo el tema esté superado”, manifestó en Ampliación de Noticias.

“Antes que nada hay una investigación abierta y lo que conviene es no precipitar los acontecimientos. (...) Se está trabajando con los pescadores, con los comerciantes y, por eso, yo creo que hay una actitud que me parece que por lo menos hay que reconocer”, añadió.

Al ser consultado por la decisión del Gobierno peruano de suspender las actividades de Repsol en el país, el representante español dijo no ser el llamado a discutir esos temas. “Tengo la sensación que en algún momento puede haber una reconsideración. En estos momentos hay una investigación en marcha y no me puedo pronunciar ni mucho menos”, refirió.

Avance de trabajos

Juan Fernández Trigo señaló que en la víspera realizó un sobrevuelo por las zonas afectadas por el derrame de petróleo, encontrando que los trabajos de limpieza en las playas más cercanas a Lima están avanzados.

“En estos momentos hay unas 2 500 personas trabajando en las limpiezas de las playas. En estos momentos hay unos 19 mil metros cúbicos de arena que ya ha sido reciclada; y hay una extensión en barretas de separación de unos cinco kilómetros en distintos tramos”, comentó.

“Es un trabajo muy manual en el que hace falta esa cooperación de las personas. Estamos satisfechos de la respuesta que están dando las poblaciones inmediatas para poder ayudar en estas labores”, agregó.



