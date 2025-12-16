Desayunos escolares 2026: ¿qué cambios se hacen para garantizar la adecuada alimentación de los niños? [INFORME]

Por Jessica Merino

A partir de marzo de 2026, con el inicio del próximo año escolar, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) entregará desayunos o raciones alimentarias a más de 4.2 millones de escolares en 67 000 colegios públicos a nivel nacional. Para muchos de estos niños, esta será la primera comida del día. La ración consistirá en un envase con leche, pan especial, fruta y, según la modalidad de distribución, una conserva de pescado.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) aprobó nuevas especificaciones para los alimentos que se adquirirán dentro del programa, el cual cuenta con un presupuesto anual de S/ 2 636.6 millones. Entre los requisitos, destaca que todo alimento incluido en la programación deberá contar obligatoriamente con una ficha técnica, aprobada por Perú Compras, entidad que actuará como plataforma de registro y evaluación de los proveedores. En este documento se detallan las características, composición, así como aspectos esenciales de calidad e inocuidad de los productos.

Así lo precisa Saby Mauricio, directora ejecutiva del PAE. “La ficha técnica se realiza a partir de la norma técnica. ¿Qué es lo que pasa con las conservas en nuestro país? En nuestro país, la única conserva que tiene ficha técnica que está registrada en el listado de compras de Perú Compras es la conserva de pescado. Ninguna otra más por el momento. Lo que hemos hecho es una revisión de lo que existía antes y aquellos que no tenían fichas técnicas han sido excluidos. Por ejemplo, el huevo en polvo. ¿Por qué voy a comer huevo en polvo?”, sostuvo.

Perú Compras es el ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que tiene como fin optimizar las contrataciones públicas de bienes, servicios y obras para el Estado. Saby Mauricio argumenta que, a través de este organismo, se puede establecer el modelo idóneo para evitar prácticas irregularidades en el proceso.

“Lo que quiero dejarme entender es por qué es importante que cada ficha técnica tenga un patrón de referencia y el patrón de referencia es Perú Compras. No estaban obligadas a estar en Perú Compras. Claro, por eso es que hacían fichas técnicas direccionadas para uno u otro sin importar de cumplir las características mínimas organolépticas o cualquier característica que no enferme a los niños. ¿Eso queremos repetir?”, comentó.

Según Saby Mauricio, con estos cambios se espera mejorar el rendimiento físico e intelectual de los escolares mediante, por ejemplo, un desayuno que cubra el 30 % de las calorías diarias. Asimismo, dijo que se busca asegurar la adecuada nutrición de los menores y que no estén expuestos a productos de dudosa procedencia o que incumplan las condiciones de calidad, conservación y control.

Sin embargo, esta nueva medida llamó la atención de cuatro empresas: American Food Industries, CAAS (antes Agroindustrias Tres Jotas), Gambrinus e Industrial Don Martín, las cuales forman parte de la Mesa de Coordinación de Empresas Fabricantes de Conservas Cárnicas.

Su representante Alfredo Lindley-Russo, advierte que la decisión del Midis podría afectar en la nutrición de los menores, al reducirse la cantidad de productos y fuentes de hierro que formaban parte del servicio alimentario escolar.

“Lo que has hecho es reemplazar la variedad de productos, carne de pollo, pavita, cerdo, carne de res, mollejas, sangrecita, etc. Una serie de productos, muchos de ellos con alto contenido de hierro. Lo eliminan y van a comprar más latas de atún. Entonces, claro, es muy fácil, muy fácil desde el Estado decir 'no, la cantidad de proteínas va a ser la misma'. Sí, claro. ¿Tú te la comerías todos los días, te comerías el atún? Habría que preguntar a las personas que decidieron esto”, expresó.

Para Lindley-Russo, el cambio en las especificaciones del programa de alimentación escolar tiene motivaciones políticas. Señaló que esto se debe a los antecedentes de malos manejos observados en los programas predecesores, como los desaparecidos Qali Warma y Wasi Mikuna.

En el último año, el servicio de alimentación escolar ha sido objeto de denuncias por intoxicación de escolares en ciudades como Lima, Piura, Puno y Cusco. El programa se ha visto envuelto en investigaciones fiscales contra exfuncionarios y proveedores. Estos fueron señalados de avalar el ingreso y consumo de productos en mal estado sin aplicar los controles sanitarios requeridos. Durante el Gobierno de Dina Boluarte, al menos 400 niños de escuelas públicas sufrieron intoxicaciones. El episodio más grave ocurrió en abril de este año, afectando a más de 120 menores en Áncash, Amazonas y Piura.



La licenciada en Nutrición y Dietética Judith Soto explica que el retiro de las conservas cárnicas mencionadas no supone un riesgo para la nutrición de los escolares. “La salida de las conservas cárnicas no debería poner en riesgo la nutrición de los escolares, porque al ser reemplazado por alimentos frescos de origen animal que son ricos en proteínas como huevo, pollo, queso, entre otros, se puede cubrir los requerimientos de proteínas. Debemos tener en cuenta que la alimentación escolar debe promover el consumo de alimentos naturales o frescos o mínimamente procesados”, expresó.

En el Cercado de Lima, Giovana Valcárcel tiene a su hijo Cristiano, de tres años, estudiando en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Visitación. Su expectativa es que las modificaciones en los desayunos del programa estatal garanticen la nutrición del pequeño y no representen un perjuicio en su alimentación diaria.

“Mi hijo come todos los productos. Lo que nos brindan más son avenas para el desayuno. Sugiero que venga algo de menestra para apoyar a la alimentación”, señaló.

Frente a las preocupaciones expresadas por las cuatro empresas de productos cárnicos, Saby Mauricio manifestó que la entidad que representa está abierta al diálogo.

“Que tenemos que hacer fichas técnicas de los siguientes productos que vamos a involucrar, no cabe la menor duda. No nos cerramos al diálogo, no nos cerramos al trabajo técnico, a las mesas técnicas como las que hemos tenido con el gremio de la Sociedad Nacional de Industrias”, replicó.

La convocatoria pública y la difusión de las bases para los nuevos desayunos escolares de 2026 ya están en marcha. Mientras el cronograma avanza, las nuevas reglas establecen las obligaciones de quienes deben asegurar que los niños reciban la adecuada alimentación y garanticen su desarrollo personal y académico.