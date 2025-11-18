Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Midis descarta supuesta intoxicación de 16 escolares en Huánuco por alimentos de Wasi Mikuna

El Midis indicó que los resultados serán remitidos a la Fiscalía de Prevención del Delito para las investigaciones correspondientes.
El Midis indicó que los resultados serán remitidos a la Fiscalía de Prevención del Delito para las investigaciones correspondientes. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Midis señaló que los informes técnicos del análisis epidemiológico concluyeron que no se halló ningún contaminante o anomalía en los alimentos distribuidos por Wasi Mikuna en la institución educativa Javier Pulgar Vidal.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó a través de sus redes sociales que los alimentos proporcionados por el programa Wasi Mikuna no causaron la supuesta intoxicación de un grupo de escolares en Huánuco.

El Midis señaló que los informes técnicos del análisis epidemiológico concluyeron que no se halló ningún contaminante o anomalía en los alimentos distribuidos como parte del programa de alimentación escolar en la institución educativa Javier Pulgar Vidal, donde se reportó el caso.    

Asimismo, el organismo estatal indicó que los resultados serán remitidos a la Fiscalía de Prevención del Delito, a fin de que sean incorporados como evidencia y se “identifiquen a los responsables de la difusión de información falsa”.

El caso

La semana pasada se reportó que 16 estudiantes del tercer grado de primaria del colegio Javier Pulgar Vidal, ubicada en el centro poblado La Esperanza, en el distrito de Amarilis (Huánuco), resultaron intoxicados tras presuntamente consumir desayunos proporcionados por el programa Wasi Mikuna.

De acuerdo con la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Huánuco, los estudiantes presentaron diversos síntomas relacionados con una supuesta intoxicación, como náuseas, dolor abdominal y malestar general, después de ingerir los alimentos.

Tras el reporte, los escolares fueron trasladados al Hospital de Contingencia de Amarillis, donde fueron estabilizados y permanecieron en observación. Posteriormente, recibieron el alta y fueron trasladados por sus familiares a sus viviendas.

Te recomendamos

Entrevistas ADN

Gobernador regional del Cusco busca alternativa tras inmovilización de enlatados de Wasi Mikuna

Werner Salcedo Álvarez explicó que la decisión de inmovilizar los productos busca garantizar la calidad de los alimentos mediante las pruebas necesarias o, en su defecto, renovar los suministros y establecer nuevas políticas para asegurar una alimentación sana para los niños. En particular, se ha confirmado que la inmovilización afecta principalmente a los productos enlatados, incluyendo pollo, pescado y pavita, que forman parte de los lotes cuestionados
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Midis Wasi Mikuna

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA