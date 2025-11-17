Midis realiza operativo relámpago en colegios a nivel nacional para asegurar desayunos de calidad

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica, aseguró que se busca priorizar la seguridad alimentaria de los escolares en los colegios del país.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) inició este lunes 17 de noviembre el operativo relámpago 'Todos comemos lo mismo', para garantizar desayunos de calidad para los niños.

El Midis informó que se busca garantizar la entrega de alimentos a más de 4 millones de escolares en todo el país.

La titular de la cartera, Lesly Shica, aseguró que desde su gestión se busca priorizar la seguridad alimentaria de los escolares y convocó a las autoridades del Ministerio Público y la Contraloría para coordinar acciones de supervisión, fiscalización y control de alimentos que reciben los estudiantes en más de 62 mil colegios del país.

“Desde que me dieron la responsabilidad de ser ministra del Midis accioné y decidí priorizar la seguridad alimentaria de los escolares, reuniéndome con las principales autoridades que tienen que ver con la fiscalización. A la par, me reuní con los representantes de la Sociedad Nacional de Industrias, Perú Compras y la OECE, pensando en transparentar las convocatorias y procesos de compras de los alimentos”, expresó la ministra desde Cusco.

Por su parte, la directora ejecutiva del Programa de Alimentación Escolar (PAE), Saby Mauricio, se encuentra en Puno acompañada del contralor general de la república, César Aguilar, para supervisar los colegios de la región.



El primer operativo de alimentación se realizó en Lima el 31 de octubre, en donde participó el presidente José Jerí y los ministros de Estado, con la finalidad de supervisar los alimentos y la preparación del desayuno escolar que se entregna a niños de los colegios de Lima Metropolitana y Callao.