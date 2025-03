Desde replicar el modelo de El Salvador hasta prohibir dos personas en moto: propuestas de alcaldes para combatir el crimen

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los homicidios, robos, cobros de cupos y ataques contra conductores, colectiveros, bandas musicales y pequeños negocios son, lamentablemente, el pan de cada día en las noticias del Perú.

El reciente asesinato de Paul ‘Russo’ Flores, vocalista de ‘Armonía 10’, fue la gota que rebasó el vaso en medio de esta ola de criminalidad e hizo que desde varios sectores se exija la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y se convoque a una marcha para el viernes 21 de marzo.

El Congreso debatirá este viernes las mociones de censura contra el titular del Interior. Pero ¿la salida de Santiváñez Antúnez es la solución para acabar con esta ola criminal? ¿Y qué otras medidas se pueden aplicar en medio de esta lucha contra los delincuentes, que diariamente ganan terreno? Esto dicen los alcaldes distritales de Lima Metropolitana.

La salida del ministro del Interior no cambiará la situación, dicen alcaldes

El excongresista y actual alcalde Surco, Carlos Bruce Montes de Oca, comparó el panorama actual con la época del terrorismo en el país, por lo que consideró que la criminalidad le está ganando la batalla al Estado peruano.

Precisó que la solución no pasa por la salida del ministro del Interior. También dijo que, debido a las investigaciones fiscales y al enfrentamiento con el Ministerio Público, es complicado que Santiváñez pueda liderar la lucha contra el crimen.

“No, yo no creo que sea la solución. El ministro no me parece que esté con todo su tiempo disponible y toda su cabeza metida en el problema de la seguridad porque la mitad de su cabeza está metida en su problema. Entonces, hay que buscar a alguien que pueda tener todo su tiempo en este problema y que tenga una mejor relación con las otras instituciones autónomas”, declaró en Ampliación de Noticias.

Juan José Santiváñez juró al cargo el 16 de mayo de 2024. Fuente: Andina

Mientras tanto, los burgomaestres Felipe Castillo Oliva (Los Olivos) y Guido Iñigo Peralta (Villa El Salvador) coincidieron en que “nada va a cambiar” si el titular del Interior es removido del puesto, dado que desde la gestión de Pedro Castillo hasta la de Dina Boluarte ha habido 13 ministros y “los resultados son los mismos”.

“Yo lo que creo es que no va a cambiar nada si el ministro se va. Acá tiene que haber una decisión política por parte de la presidenta de la República”, comentó Iñigo.

Castillo Oliva alegó que “nadie es indispensable” en un puesto de trabajo, sobre todo en un cargo de confianza, por lo que enfatizó que es importante que la presidenta Dina Boluarte tome una decisión y ejecute una “política dura y frontal” contra la delincuencia o, caso contrario, renuncie y adelante las Elecciones Generales para que las nuevas autoridades tomen el control.

¿Qué medidas aplicar para mitigar los índices de criminalidad?

El también exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, propuso reclutar a los licenciados de las Fuerzas Armadas y darles una preparación de seis meses para que, posteriormente, apoyen a los agentes policiales en las labores de patrullaje.

Bruce también planteó que solo una persona vaya en una motocicleta y pidió probar esta medida por un año, alegando que la mayoría de los delitos se cometen en estas unidades.

“Yo limitaría por un año, como prueba, que no se pueda andar dos personas en una moto. Te aseguro que con eso baja la mitad de los delitos de arrebato, hurto, lo que fuere”, comentó.

Asimismo, formuló que un grupo exclusivo de serenos distritales tenga la facultad de utilizar pistolas Taser, un arma de electrochoque diseñada para incapacitar a una persona mediante descargas eléctricas, para poder enfrentarse a los delincuentes.

“A nosotros nos mataron un sereno hace año y medio atrás. Si ese sereno hubiera tenido una pistola Taser, bajaba de su patrullero y estaba como a esta distancia, a unos 5 o 6 metros, le disparaban a maldito Chris y quedaba paralizado y lo enmarrocaban”, opinó el alcalde.

Por su parte, el alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo, respaldó la creación de una Policía Municipal para que los burgomaestres, quienes conocen más sobre la problemática de sus distritos, puedan tener una “acción inmediata”.

“Los comisarios no dependen de los alcaldes, dependen de sus superiores. Entonces, cuando nosotros tenemos que realizar una intervención, vamos con los serenos y fiscalización. Pero los informales y los delincuentes, al ver un sereno, se ríen, pero al ver un efectivo policial hay un respeto, hay una autoridad”, alegó.

A su turno, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, consideró que el estado de emergencia debería implementarse por “periodos más prolongados” para poder ejecutar una serie de acciones, como el despliegue de militares y policías a las zonas que registran más índices de criminalidad.

“Pero eso también tiene que ir con fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú; es decir, más recursos y logística”, complementó.

Al igual que Carlos Bruce, el también excongresista propuso incorporar a los licenciados de las Fuerzas Armadas al cuerpo de serenazgo distrital, así como la tipificación de “terrorismo urbano” en la legislación nacional para poder condenar hasta con cadena perpetua a los asesinos y extorsionadores.

Consciente de que “las comparaciones son odiosas” pero importantes, el burgomaestre de Los Olivos formuló una reforma del régimen carcelario, dado que muchas cárceles son “centros de formación criminal”, por lo que pidió replicar un modelo parecido al que implementó el régimen de Nayib Bukele en El Salvador.

Habló específicamente del Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel salvadoreña donde están los altos rangos de la Mara Salvatrucha (o MS-13) y las dos facciones del Barrio 18, pandillas rivales que sembraron el terror en la nación centroamericana.

“Se conformó el CECOT solamente para delincuentes, criminales, violentos, terroristas, con un régimen especial y estricto, de dos horas solamente para salir al patio y ejercitar; y que sus alimentos, su vestimenta, lo consigan con el trabajo, y de esa forma también devolver en algo el daño que le han generado a la sociedad”, comentó.

Discrepancias sobre la propuesta de servicio militar obligatorio

Los alcaldes distritales, entrevistados para esta nota, discreparon sobre la propuesta del Gobierno para imponer el servicio militar y policial obligatorio.

Carlos Bruce cuestionó la propuesta gubernamental, porque, dijo, se reclutarían a jóvenes “que no tienen ningún oficio en materia de seguridad” y habría que formarlos desde cero.

“No puedes usarlos para nada porque no saben ni cómo defenderse. Entonces yo no sé si va a ser más una ayuda o un estorbo para efectos de seguridad. Yo no me opongo si quiere hacer servicio militar, pero yo no creo que esto vaya a solucionar el problema de seguridad”,

Por su parte, el alcalde Guido Iñigo se mostró al favor de que regrese el servicio militar obligatorio, ya que actualmente hay muchos jóvenes que, debido a la falta de oportunidades, se “han dedicado a la delincuencia”.

“Yo creo que una oportunidad para todos ellos sería el servicio militar obligatorio y ellos ya decidirán si lo pueden volver como carrera y la opción de que puedan ellos participar y entrar en el cuerpo policial”, destacó.

Finalmente, el burgomaestre Felipe Castillo consideró apropiado el servicio militar obligatorio, sobre todo para los ‘nini’, un grupo de jóvenes, de entre 15 y 29 años, que no estudia ni trabaja.