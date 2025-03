Fiscalía realiza nuevo allanamiento en la casa de Juan José Santiváñez

Representantes del Ministerio Público realizan una diligencia en la casa del ministro del Interior, en el distrito de La Molina.

Representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional realizan una diligencia de allanamiento en la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el distrito de La Molina.

El operativo se realiza desde las 5:00 a.m. de este miércoles y cuenta con la presencia de agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional.

La diligencia de este miércoles se realiza a poco más de dos semanas de un primer operativo de allanamiento en la casa del titular del Mininter, una intervención que se realizó sin presencia de efectivos policiales en el interior de la vivienda.

El allanamiento del pasado 3 de marzo, realizado por un caso de abuso de autoridad que implica a Santiváñez, se desarrolló por más de cinco horas, con la presencia del ministro en la vivienda.

La nueva diligencia en la casa de Santiváñez se realiza en un momento en el que enfrenta cuatro mociones de censura en su contra, que serán debatidas el próximo viernes 21 de marzo en el Congreso; esto luego de que el asesinato de Paul Flores, cantante del grupo Armonía 10, generará indignación por los altos niveles de inseguridad ciudadana en el país.

La diligencia de allanamiento del 3 de marzo contra Santiváñez también comprendió otros tres establecimientos, entre ellos su despacho legal y su oficina en el Ministerio del Interior; además de una vivienda en Villa El Salvador, donde reside una administradora de su despacho de abogados.

Controversia por el primer allanamiento a la casa de Santiváñez

Durante el operativo anterior, Santiváñez precisó que el motivo del allanamiento se da en el marco de las diligencias que forman parte de la investigación en su contra por el presunto delito de abuso de autoridad en perjuicio del capitán PNP Junior Izquierdo.

"Es en el proceso de abuso de autoridad que se está siguiendo en la Fiscalía (...). Es la primera vez que en un caso de abuso de autoridad veo un allanamiento", dijo Santiváñez aquella vez a la prensa, mientras se realizaba la diligencia fiscal.

El ministro del Interior también cuestionó que se haya realizado el allanamiento sin la participación de agentes de la Policía Nacional.

Al respecto, en una entrevista con el medio virtual Nativa, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, explicó que la diligencia tuvo como objetivo cumplir con una formalidad judicial, ya que el "factor sorpresa" se diluyó, debido a que algunos medios de comunicación habían adelantado la posibilidad del allanamiento días antes de que se emitiera la orden judicial.

Espinoza descartó tajantemente que la filtración proviniera del Ministerio Público y anunció que se investigará el origen de esta información.

La titular del Ministerio Público también detalló que la Policía Nacional del Perú (PNP) participó en la diligencia, aunque los efectivos se mantuvieron a cierta distancia del ingreso a la vivienda del ministro. "Sí fue la Policía, pero estuvo replegada. Comprendemos el tema, la coyuntura, el escenario", indicó, destacando el apoyo logístico de la PNP en los cuatro puntos donde se ejecutaron los allanamientos.

Frente a las críticas del Ejecutivo y algunos parlamentarios, que calificaron el allanamiento como un abuso de autoridad, Espinoza defendió la actuación de su institución.

"No es abuso de autoridad, no es extralimitación de nuestras labores y funciones, porque nosotros somos controlados por la judicatura", sostuvo, cuestionando por qué no se ha señalado al juez que autorizó la medida.

"El juez es el que decide si hay o no razones legales. Si nos ha autorizado es porque sí es atendible", agregó.