Después del sismo con epicentro en Chilca, autoridades piden al MTC el cambio del puente de la localidad

Después del sismo de magnitud 5.0 que sacudió Lima y tuvo a Chilca (Cañete) como epicentro, los pobladores de esta localidad expresaron su preocupación por el estado del puente Chilca, ubicado a la altura del kilómetro 62 de la Panamericana Sur, y por donde a diario pasan vehículos particulares y camiones de carga pesada.

En conversación con RPP, el especialista de Gestión de Riesgo y Desastres de la Municipalidad de Chilca, Jeffrey Villarreal, informó que han conversado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para cambiar el puente, debido a que tiene más de 40 años de antigüedad.

No obstante, el funcionario comentó que desde el MTC les han respondido que no será posible el cambio del puente, porque ese proyecto no está dentro de su inventario.

“En este año, en la actualidad, es obtener un informe en la cual da recomendaciones para hacer trabajos correctivos, preventivos, en la cual está a cargo por parte del MTC, pero también hemos recibido por parte de ella la noticia de que no está inventariado”, comentó.

Piden no esperar a que ocurra tragedia para recién actuar

Villarreal enfatizó que no se puede esperar a que ocurra una tragedia, como la que se cobró tres vidas desplomarse un lado del puente Chancay en Huaral, para tomar cartas en el asunto.

“No vamos a esperar a que suceda lo mismo aquí en Chilca para recién tomar cartas en el asunto. Si en caso se diera esta ocurrencia, la ciudad capital, Lima, quedaría prácticamente incomunicada”, alegó.

Mientras tanto, los vecinos comentaron a RPP que el sismo se percibió “fuerte” en Chilca.

“Fue fuerte, justo estaba tomando desayuno, mi mamá estaba lavando su ropa y sí se sintió fuerte el temblor”, narró una vecina.

Cabe precisar que Chilca, ubicado en la provincia de Cañete, tiene una población de más de 25 000 personas y alberga 25 colegios, entre particulares y estatales.