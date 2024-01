Detector de Mentiras: es falso que la vacuna bivalente no nos proteja de la Covid-19

Actualidad DDM: La vacuna bivalente sí nos protege de la Covid-19

En un medio de comunicación local, el médico cardiólogo Marco Almerí aseguró que la vacuna bivalente que se está colocando a los peruanos no los protege del coronavirus: "Para esa variante, la JN.1, que es la variante que ha llegado al Perú y la responsable quizás de este repunte, de esta sexta ola, no sirve, no protege, no genera anticuerpos contra esa variante. Desde setiembre del año pasado ya está prohibido el uso de las vacunas bivalentes en Estados Unidos", aseguró.

Que no te engañen. Esto es mentira.

Es falso que la vacuna bivalente no sirva para protegernos de las nuevas variantes del coronavirus. Expertos en salud pública consultados por RPP explicaron que esta vacuna fue creada para combatir tanto la cepa original de la Covid-19 como la variante omicron y sus subvariantes, entre ellas la JN.1 que es la que circula actualmente en el país. Pero eso no significa que la bivalente no sirva para evitar complicaciones de la enfermedad.

Además, confirmaron que en Estados Unidos el uso de esta vacuna no se ha prohibido. Lo que ha ocurrido es que se ha actualizado por una nueva versión que genera inmunidad solo contra las variantes omicron predominantes al momento. Recordemos que, según la Organización Mundial de la Salud, el objetivo de las vacunas contra la Covid-19 no es evitar que una persona se contagie, sino reducir la posibilidad de que sufra de enfermedad grave o muera.

Que no te engañen. La vacuna bivalente sí protege con la JN.1 y otras subvariantes de la variante omicron del coronavirus.

Hasta el próximo Detector de Mentiras de RPP.